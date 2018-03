Arbitri | svegliatevi! Perchè non viene sfruttato al meglio uno strumento straordinario

calcioweb.eu

(Di domenica 4 marzo 2018) Il Var è unoe che ha portato a ridurre quasi al minimo gli errori arbitrali ma non ha portato ad azzerare le polemiche ma per errori che sono da attribuire agli. L’ultimo episodio che ha creato il caos è stato quello che si è verificato durante la gara di ieri valida per la 27^ giornata del campionato di Serie A tra Lazio e Juventus, big match che ha portato al successo per la squadra di Massimiliano Allegri, fondamentale per la corsa scudetto. Contatto in area di rigore tra Lucas Leiva e Benatia, intervento scomposto da parte del difensore bianconero e rigore netto mentre giusto non concedere il penalty nel primo tempo per l’intervento su Dybala. Ma l’episodio Leiva-Benatia è stato determinante per il risultato finale, le proteste dei biancocelesti sono giustificate. “nonutilizzato il Var?”, sono le parole che ...