Appello agli indecisi Potere al popolo è la vera rottura netta col passato

STRISCIA LA NOTIZIA - Appello DEL “BUON FABIO”/ Battaglia alle discriminazioni e tv : "Parteciperei al GF Vip!" : L’APPELLO del buon Fabio di STRISCIA: “Ricci aiutami, voglio tornare in tv”. L’ex inviato del noto tg satirico, compagno di Mingo, ha chiesto di poter tornare in televisione(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 01:05:00 GMT)

Il Papa lancia un Appello agli artisti - con l'arte difendete la natura e i più poveri : ... mediante i vostri talenti e attingendo alle fonti della spiritualita' cristiana a promuovere una cultura dell'incontro, a costruire ponti tra le persone, tra i popoli, in un mondo in cui si ...

Il M5s espelle Caiata. Appello di Di Maio agli altri partiti per un governo di programma : 'Ha mentito sulle indagini' ha spiegato il leader pentastellato, che poi ha chiesto agli altri partiti di creare un governo di programma che porti avanti dei temi e che non sia un governo di inciuci. ...

D'Achille - Appello agli indecisi : prevalga la ragione - non la rabbia : Perché non si può consegnare il Paese a chi è perfino contro la scienza e a favore di pregiudizi e superstizioni. La gente giudicherà sui fatti. E il centrodestra ha già mal governato'. Dimostrandosi,...

Appello della Confartigianato ai partiti alla vigilia delle elezioni : «No agli slogan - sì ai fatti che rimettano il settore delle ... : ... insieme ad altre Associazioni di Categoria e Ordini Professionali, chiede a tutte le forze politiche impegni concreti per rilanciare un settore determinante per la ripresa dell'economia italiana e ...

Alessandra Ghisleri su Silvio Berlusconi : 'Pagherà l'Appello agli espulsi M5s - anche se forse era una battuta' : Silvio Berlusconi ha lanciato un appello ai grillini travolti da rimborsopoli, quelli che di fatto verranno espulsi dal M5s subito dopo il voto , poiché al seggio non ci vogliono rinunciare, . Il Cav, ...

Sputa e tira un pugno agli agenti di polizia - assolto in Appello perchè il reato è di "tenue entità" : CRONACA - Occorre leggerle tutte le pagine della sentenza dei giudice della Corte d'Appello di Torino per comprendere le motivazioni che hanno spinto la corte ad assolvere Osazee Osayande 38 anni dall'...

Neofascisti - Liliana Segre : “Più che scioglierli - quei partiti vanno stigmatizzati”. E affida agli studenti un Appello al voto : “Più che sciolti, i partiti Neofascisti vanno stigmatizzati. Si ricordino che fanno ciò che fanno perché siamo in una democrazia”. Al teatro Ponchielli di Cremona, davanti ad oltre 800 studenti, Liliana Segre, senatrice a vita sopravvissuta ad Auschwitz, ha detto di essere “qui per i miei nipoti ideali di oggi. Ho una storia da raccontarvi – ha affermato rivolgendosi ai ragazzi -: una storia tragica che però finisce bene”. Poi torna sui nuovi ...

Ema : Violi (M5S) - no ad Appello pagliacciata di Fontana : Milano, 16 feb. (AdnKronos) - "L’appello di Fontana ai candidati per Ema è una pagliacciata inutile, il M5S in Europa ha già sollecitato una serie di approfondimenti". Così Dario Violi, candidato del M5S a Presidente della Regione Lombardia, nel corso della maratona elettorale a Brescia, risponde al

Sanremo - i Negramaro e l'Appello a Baglioni per l'Ilva : 'Claudio - portiamo 'Poster' negli stadi' : l'appello. 'Stasera con Claudio Baglioni canteremo ' Poster' , che è una canzone purtroppo ancora attualissima, tra problemi e speranze. Vorremmo portarcela anche negli stadi se il maestro Claudio ...

Baglioni si scusa con gli alpini e canta la loro canzone 'Sul cAppello' : 'Il Festival di Sanremo non sarà come un raduno degli alpini', questa frase di Claudio Baglioni, direttore artistico del Festival di Sanremo 2018, ha scatenato la reazione di un assessore torinese: '...

Sanremo 2018 - Elio e le Storie Tese : “Se non ci fosse stato l’Appello di Baglioni…” poi cantano : Elio e le Storie Tese dopo l’esibizione sul palco dell’Ariston si lasciano andare in dichiarazioni a margine: “Se non ci fosse stato l’appello di Baglioni…” Ecco la classifica parziale della prima serata del festival di Sanremo per la giuria demoscopica. La classifica è divisa in “fasce”: alta, centrale e bassa. Nella fascia blu, quella più alta, rientrano Nina Zilli, stato Sociale, Noemi, ...

'Non mi hanno voluto a Sanremo'. La protesta di Andrea - il dj con la Sla che fece l'Appello a Baglioni : 'Non mi hanno considerato, eppure gli autori ci hanno fatto sapere di aver ricevuto il mio appello' . Così Andrea Turnu a La Stampa, da tutti conosciuto come Dj Fanny , protesta per non esser stato ...

Appello di D'Alema agli elettori : "Politica con la P maiuscola in estinzione - proteggete il panda" : "Avevo smesso, mi hanno chiesto di tornare ad impegnarmi per il Salento. Non riesco a concepire una campagna elettorale che non sia lì, mi emoziona". Lo ha detto Massimo D'Alema a 'Fatti e misfatti', su Tgcom24. "Continuo a pensare che un grande Paese civile abbia bisogno di politica con la P maiuscola, che non c'è più. Chiedo ai miei elettori di proteggere il panda, una specie in via di estinzione. Senza classe dirigente il ...