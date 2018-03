ilfattoquotidiano

: Antifascista? Un marchio di orgoglio, non di infamia - A Pavia i fascisti hanno pensato di appiccicare sulle porte… - ilfattoblog : Antifascista? Un marchio di orgoglio, non di infamia - A Pavia i fascisti hanno pensato di appiccicare sulle porte… - SNovatzky : Ricevere il marchio di antifascista sarebbe un onore e un grande riconoscimento di valore civile. -

(Di domenica 4 marzo 2018) A Pavia i fascisti hanno pensato di appiccicare sulle porte di cittadini notoriamente antifascisti un adesivo con la scritta “qui ci abita un”. Un tentativo pietoso e schifoso di imitare le campagne di comunicazione dei nazisti che sulle porte degli ebrei, sulle case e sui negozi, appiccicavano cartelli di propaganda che “invitavano” a non entrare per acquisti. Nazisti subito imitati dagli italiani che – per fortuna solo alcuni – affiggevano cartelli “negozio ariano” fuori dai loro esercizi commerciali. Forse qualcuno prima o poi si accorgerà che ai nostalgici del fascismo è stato consentito di passare ogni limite. E che in questo Paese, per fortuna, ci sono leggi che andrebbero fatte rispettare. Intanto, i cittadini pavesi vadano fieri dell’adesivo che gli hanno appiccicato sulla soglia di casa. E noi stampiamo e ...