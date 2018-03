Ancona | lo show al seggio | elettore barra le schede elettorali davanti a tutti

ilgiornale

(Di domenica 4 marzo 2018) "Se non faccio così il mio voto non sarà annullato ma andrà alla maggioranza". Così un 35enne di Falconara,, che dopo aver preso leha iniziato a compilarlei presenti, senza entrare in cabina. Inutili i tentativi degli scrutatori di calmarlo e spiegargli che stava commettendo un illecito. Come riporta Il Resto del Carlino, l'uomo ha ripreso tutta la scena con il suo telefonino finché non è stato fermato dalle forze dell'ordine. Prima di essere portato via, ha urlato: "Io non voto. I politici sonoladri". Il cellulare del 35enne è stato sequestrato insieme alle duein cui aveva scritto una "A" cerchiata, ad indicare il simbolo degli anarchici insurrezionalisti. L'è stato poi trattenuto in caserma per circa tre ore. Per lui è scattata la denuncia ...