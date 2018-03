“Amore mio | andiamo dalla nonna!” Ma la felicità diventa orrore Un pomeriggio come

caffeinamagazine

(Di domenica 4 marzo 2018) Uncon la sua bimba di un anno, nulla poteva turbare il sabato di Kamilla Jones e della sua mamma. L’idea era di trascorrere del tempo in famiglia, a casa della nonna, serenamente. Ma quel giorno è stato il peggiore della vita per tutti. I fatti si sono svolti a Inverell, in Australia, dove mentre la donna avanzava per la strada con la sua bimba nel passeggino è stata improvvisamente attaccata da un rottweiler che si è avventato sulla piccola. La mamma ha tentato di tutto per salvare la figlia, ma ogni sforzo si è dimostrato inutile: la furia di quel cane si è portata via la bambina proprio sotto i suoi occhi. Il cane dopo aver scavalcato il recinto di una casa, si è scagliato infatti contro Kamilla non lasciandole alcuna speranza di sopravvivenza. La scena agghiacciante è durata pochissimo e chi si è trovato sul posto ha assistito inerme. “Hanno cercato ...