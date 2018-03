AMORE CRIMINALE Anticipazioni 4 marzo | la storia di Fatime e Senade

Veronica Pivetti racconta la violenza contro le donne con le nuove storie di “ AMORE Criminale” : Nell’anteprima della trasmissione Amore Criminale, in onda domenica 4 marzo alle 21 su Rai3,l’autrice Matilde D’Errico parlerà del tema della violenza assistita intra-familiare, intervistando Antonella, una madre che fa di tutto per mettere in salvo la figlia da una storia di violenze e stalking. Diciannove anni, fidanzata da 3 con un suo amico d’infanzia, la figlia soffre in silenzio le gelosie, le manipolazioni e le botte del giovane compagno. ...

Strage Latina - un'altra tragedia per 'AMORE Criminale' : Due giovani vite spezzate dalla mano del padre, la mamma che lotta tra la vita e la morte in ospedale per mano di un marito da sempre violento. E lui, quell'uomo, che dopo 9 ore di trattativa ha deciso di farla finita, uccidendosi. La Strage di Latina non è la prima e, purtroppo, non sarà l'ultima. Un uomo che non accetta la separazione che decide di uccidere tutta la sua famiglia per poi suicidarsi. Latina: carabiniere uccide le figlie, poi si ...