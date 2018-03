Alunna disabile esclusa dalla gita

Blastingnews

: RT @GrimoldiPaolo: ALUNNA DISABILE ESCLUSA DA GITA SCOLASTICA NEL MILANESE. #LEGA E LISTA #FONTANA CON LORO CANDIDATI SI IMPEGNERANNO PER A… - silvanostefano1 : RT @GrimoldiPaolo: ALUNNA DISABILE ESCLUSA DA GITA SCOLASTICA NEL MILANESE. #LEGA E LISTA #FONTANA CON LORO CANDIDATI SI IMPEGNERANNO PER A… - LegaNordArcene : RT @GrimoldiPaolo: ALUNNA DISABILE ESCLUSA DA GITA SCOLASTICA NEL MILANESE. #LEGA E LISTA #FONTANA CON LORO CANDIDATI SI IMPEGNERANNO PER A… -

(Di domenica 4 marzo 2018) In una scuola media di Saronno, unaprogrammata per la classe viene cancellata: una studentessaera inizialmente statadal progetto, e alla sua richiesta di poter partecipare, il dirigente risponde negativamente, cancellando i piani. "Una questione di sicurezza", avrebbero dichiarato dall'Istituto, nonostante la disponibilità della madre della ragazzina ad accompagnarla per l'intera durata del viaggio. L'integrazione scolastica di ragazzi con disabilità La scuola è in dovere di operare affinché venga assicurato a tutti il diritto allo studio. Nelle strutture che ospitano anche ragazzi con disabilità - più o meno gravi - la questione può apparire più delicata. Le disabilità variano da disabilità lievi di tipo motorio a disabilità intellettive, fino a malattie considerate fortemente invalidanti. La scuola deve essere attrezzata nel miglior modo possibile per ...