Alunna disabile esclusa dalla gita : In una scuola media di Saronno, una gita programmata per la classe viene cancellata: una studentessa disabile era inizialmente stata esclusa dal progetto, e alla sua richiesta di poter partecipare, il dirigente risponde negativamente, cancellando i piani. "Una questione di sicurezza", avrebbero dichiarato dall'Istituto, nonostante la disponibilità della madre della ragazzina ad accompagnarla per l'intera durata del viaggio. L'integrazione ...