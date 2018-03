Altre due storie siciliane ieri a C' è posta per te

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : Altre due medaglie per l'Italia. Brillano Consonni e Paternoster/Confalonieri : Fa la storia l'americana Chloe Dygert : 3:20.060, nuovo record del mondo , migliora se stessa che era già riuscita a dar spettacolo nelle qualifiche, , battuta l'olandese Annemiek van Vleuten che è ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : Altre due medaglie per l’Italia. Brillano Consonni e Paternoster/Confalonieri : Altra giornata emozionante ai Mondiali di Ciclismo su pista 2018 in quel di Apeldoorn (Olanda), la quarta e penultima. Cinque titoli assegnati, doppia medaglia per l’Italia che raggiunge quota sei in questa manifestazione iridata. Il primo oro di giornata nei 500 metri a cronometro femminili è andato alla tedesca Miriam Welte con il tempo di 33.150 alla velocità media di 54,299 km/h. Argento per la Russia Daria Shmeleva in 33.237. Bronzo ...

Maltempo - ancora vittime in Europa : due morti in Spagna per neve e gelo - Altre vittime in Serbia e Slovenia : Due persone sono morte ieri in Spagna vittime dell’ondata di Maltempo che ha colpito il paese, soprattutto al Nord. Un operaio di 50 anni che stava mettendo in sicurezza una zona boschiva sulla quale si era abbattuta una forte nevicata e’ stato ucciso dalla caduta di un albero nel nord dell’Andalusia. Un altro uomo, di 65 anni, è morto a Galdakao, nel Paese Basco, per una caduta causata dal ghiaccio. Problemi di traffico sono ...

L'uomo che comprò due pizze per 10.000 Bitcoin ha comprato Altre due pizze in Bitcoin : Si tratta dell'aneddoto più famoso su Bitcoin . Il 22 maggio 2010 un ragazzo acquistò per 10.000 Bitcoin due pizze del valore di 30 dollari in una cittadina della Florida. Obiettivo: dimostrare che la ...

Olimpiadi PyeongChang 2018 - Flavio Roda : “Olimpiadi soddisfacenti. Due ori di valore - mi aspettavo Altre medaglie. Tante eccellenze - ma alcuni sport…” : Flavio Roda, Presidente della Fisi, ha tracciato il bilancio sulle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 che si sono appena conclusi. Il numero 1 degli sport invernali (esclusi quelli sul ghiaccio sotto la Fisg) ha analizzato nel dettaglio quanto ottenuto dall’Italia in Corea del Sud. “E’ stata un’Olimpiade che ci ha lasciato soddisfatti. E’ giusto dare merito agli atleti che hanno conquistato le medaglie, la ...

Bari - avances all'Università : Altre due studentesse accusano professore di Giurisprudenza : Continuano le indagini su Fabrizio Volpe, nonostante 3 richieste di archiviazione. La madre di una studentessa: "Ripercussioni psicologiche". Indagato per...

Napoli - non solo Milan : Altre due offerte per Reina : Secondo Rai Sport , non c'è solo il Milan su Pepe Reina . Anche Manchester City e Newcastle lo prenderebbero volentieri da secondo di lusso, visto il contratto a scadenza col Napoli.

Torino - scontri al corteo antifascista contro Casa Pound : lanci di pietre e lacrimogeni. Due agenti feriti e Altrettanti fermi : scontri a Torino durante il corteo antifascista contro CasaPound. Circa 500 manifestanti sono arrivati a ridosso del cordone con cui le forze dell’ordine hanno sbarrato corso Vittorio Emanuele per tentare di raggiungere l’albergo dove sta parlando il leader di CasaPound Simone Di Stefano. Dal corteo sono partiti petardi e bombe carta, ma anche sassi, bottiglie e tubi da un vicino cantiere. Più volte i manifestanti hanno cercato di ...

Inter-Icardi - il rinnovo vacilla : non solo Real - spuntano Altre due pretendenti : Inter-Icardi, il rinnovo vacilla: non solo Real, spuntano altre due pretendenti Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Inter-Icardi, IL rinnovo vacilla- Continua a tener banco il rinnovo di Icardi in casa Inter. Secondo quanto riportato da “FcInternews.it”, l’attaccante argentino, già nei radar del Real Madrid, sarebbe finito anche nel cassetto ...

TG Olimpico - edizione pomeridiana 15 febbraio : meravigliosa Federica Brignone - sorpresa Nicola Tumolero. Altre due medaglie per l’Italia! : IL TG Olimpico, edizione DELLE 15.00: CLICCA QUI PER IL MINISITO SULLE OLIMPIADI INVERNALI DI PYEONGCHANG 2018 alessandro.tarallo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Fisi-Pentaphoto

Scontri a Piacenza - indagati i due organizzatori del corteo e Altre cinque persone : Scontri a Piacenza, indagati i due organizzatori del corteo e altre cinque persone I due attivisti individuati comeorganizzatori della manifestazione di sabato a Piacenza sonostati denunciati per istigazione a delinquere e per laviolazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Loha precisato la Questura, rettificando le informazioni diffusein precedenza Continua a leggere L'articolo Scontri a Piacenza, indagati i due organizzatori ...

Morte Pamela - formalmente indagate Altre due persone bloccate venerdì - : Dopo i 2 pusher già sotto indagine, finiscono nel registro degli indagati, nell'ambito dell'inchiesta sulla Morte della 18enne romana , anche altri due cittadini nigeriani che ieri sono stati ...