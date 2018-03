Alta affluenza a urne e code | ai seggi si vota anche oltre le 23

Politiche - affluenza Alta . In Molise quasi il 60% della popolazione ha già votato. Lunghe file ai seggi : tra polemiche e problemi : A circa 4 ore dalla chiusura dei seggi in Molise ha votato oltre il 57,5% della popolazione avente diritto. , Dato relativo a 104 comuni su 136, . La percentuale, così come già emerso dalle ...

#Elezioni2018 - Alta l'affluenza. Alle 12 ha votato oltre il 19 - % degli aventi diritto : I dati sono circa alla metà (relativi a 4.317 comuni su 7.958). Nella precedente tornata elettorale del 2013, che però si svolse in due giorni, alla stessa ora si era recato Alle urne il 14,94% degli elettori per la Camera

Così l'Alta affluenza può aiutare il Cav : Roma - È uno scenario mobile e tutt'altro che cristallizzato quello che si va prefigurando in vista del voto del prossimo 4 marzo. Di settimana in settimana cambiano tendenze e previsioni. Con molte sorprese alle viste.La prima riguarda l'affluenza. Secondo quanto circola in ambienti politici gli italiani potrebbero votare più di quanto non fecero nel referendum costituzionale del 2016 (66%) e forse avvicinarsi o superare la ...