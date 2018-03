Alle 19 ha votato il 58%

Circa il 51% degli elettori iblei ha votato Alle 19. Ancora maglia nera a Vittoria e Monterosso : Redazione Sulla base dei dati trasmessi, alle ore 19, dai rilevatori dislocati nelle 71 sezioni elettorali del territorio comunale di Ragusa, gli elettori che si sono recati alle urne sono stati ...

Elezioni - ha votato oltre il 58% Alle 19 : 19.54 alle ore 19 ha votato alle Politiche (rinnovo di Camera e Senato) il 58,47% degli aventi diritto, su un calcolo di 7.751 su 7.958 Comuni. E' quanto si rileva dal ministero dell' Interno. Nel 2013 si era recato alle urne il 46,8% degli aventi diritto, nel 2008 il 49,21%; entrambe le volte si votava anche lunedì.

Elezioni regionali. Alle 12 in Lombardia ha votato il 19 - 92% - nel Lazio il 17 - 33% : La provincia con la più alta affluenza risulta risulta Bergamo con 22,74%, seguita da Cremona con il 22,53%, Lodi con il 22,29%, Brescia con il 22,05%, Lecco con il 21,20% e Mantova con il 20,22%. Nella Capitale ha votato il 20,54%

Elezioni - Alle ore 12 ha votato il 19 - 38% : alle Elezioni per il rinnovo della Camera alle ore 12 ha votato il 19,38% degli aventi diritto , 7.957 comuni su 7.958, . Lo si rileva dal sito del ministero dell'Interno. Nella precedente tornata ...

Alle 12 ha votato il 19 - 3% degli italiani - nel 2013 era il 14 - 9% : Alle 12 si profila un'affluenza Alle urne di poco superiore al 19%, stando ai dati giunti da 6.755 comuni su 7.958, l'85% del totale. Il dato dei votanti è rilevato in tempo reale dal Viminale sul ...

Alle 12 ha votato il 19 - 2% degli elettori per la Camera. Affluenza in aumento rispetto al 2013 - ma allora si votò in due giorni : Alle elezioni per il rinnovo della Camera, Alle ore 12, ha votato il 19,29% degli aventi diritto quando mancano i dati relativi a poche centinaia di Comuni , 7.554 su 7.958, . Lo si rileva dal sito ...

Elezioni : Alle 12 - a Casale Monferrato - ha votato il 21 - 78% degli aventi diritto. Segnalate lunghe code in vari seggi : Il Comune di Casale Monferrato ha comunicato i primi dati sulle affluenze. alle ore 12 ha votato il 21,78% degli aventi diritto alla Camera , 5.794 votanti su 26.593, . Non ancora noto il dato per il ...

Elezioni - Alle 12 in Trentino ha votato il 21 - 58% : TRENTO. Sono inziate senza intoppi in Trentino le operazioni di voto. alle ore 12, primo dato reso disponibile, ha votato il 21,58% degli elettori. Record a Ledro dove si è raggiunta la percentuale ...

Alle 12 ha votato il 19 - 2% degli elettori per la Camera. Affluenza in aumento rispetto al 2013 - ma allora si votò in due giorni : Alle elezioni per il rinnovo della Camera, Alle ore 12, ha votato il 19,29% degli aventi diritto quando mancano i dati relativi a poche centinaia di Comuni (7.554 su 7.958). Lo si rileva dal sito del ministero dell'Interno.Nella precedente tornata elettorale del 2013, che però si svolse in due giorni, alla stessa ora si era recato Alle urne il 14,94% degli elettori per la Camera.Superiore alla media l'Affluenza nei comuni del Veneto e ...

Alle 12 ha votato il 19 - 3% degli italiani - nel 2013 era il 14 - 9% : Alle 12 si profila un'affluenza Alle urne di poco superiore al 19%, stando ai dati giunti da 6.755 comuni su 7.958, l'85% del totale. Il dato dei votanti è rilevato in tempo reale dal Viminale sul sito Eligendo. Superiore alla media l'affluenza nei comuni del Veneto e Emilia Romagna (oltre 22%), di Toscana, Liguria e Lombardia (oltre 21%), al di sotto nel Lazio e in Campania (oltre 16%). In Calabria e in Sicilia ...

#Elezioni2018 - alta l'affluenza. Alle 12 ha votato oltre il 19 - % degli aventi diritto : I dati sono circa alla metà (relativi a 4.317 comuni su 7.958). Nella precedente tornata elettorale del 2013, che però si svolse in due giorni, alla stessa ora si era recato Alle urne il 14,94% degli elettori per la Camera

Il dissenso di Diego Della VAlle : 'Non ho votato per la vendita di Italo-Ntv. Volevo la guida italiana e l'Ipo' : "Ribadisco la mia convinzione che fare l'Ipo e rimanere noi azionisti industriali italiani alla guida Della società sarebbe stata la cosa migliore da fare". Diego Della Valle, socio fondatore di Italo-...

Il dissenso di Diego Della VAlle : "Non ho votato per la vendita di Italo-Ntv. Volevo la guida italiana e l'Ipo" : "Ribadisco la mia convinzione che fare l'Ipo e rimanere noi azionisti industriali italiani alla guida Della società sarebbe stata la cosa migliore da fare". Diego Della Valle, socio fondatore di Italo-Ntv con il 17,14% del capitale, esprime il suo dissenso per la decisione di cedere l'azienda ferroviaria al fondo americano Gip.Il fondatore di Tod's osserva, in particolare, che "chi ha guidato la decisione di vendere Ntv ha il merito di ...