Allagamenti | frane e massi sulle strade

Maltempo : frane e Allagamenti nell’imperiese : Le copiose piogge delle ultime ore stanno iniziando a provocare le prime frane in provincia di Imperia. In strada monte Ortigara, la via che collega Coldirodi di Sanremo e San Romolo, e’ caduto un macigno sulla strada. Piccole frane si registrano anche a Ventimiglia mentre uno smottamento ha interessato anche il versante francese della statale 20 del Col di Tenda, a Breil, ma la circolazione e’ stata assicurata con una piccola ...