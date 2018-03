Al centro del derby | Milan | il KeBiBo è una garanzia Mentre l' Inter…

Giorgia sale al centro del palco-ring e canta 20 anni di successi - non solo suoi - : Prima tappa del tour italiano Forse non è stato proprio il suo giorno migliore si potrebbe dire parafrasando una sua hit. Giorgia però ha temperamento e una gran voce così che i problemi tecnici, ...

MARCHEGIANO E CAUTI - NUOVO centro COMMERCIALE IN VIA MASSARI : L'AMMINISTRAZIONE TUTELI LA SICUREZZA DEL TERRITORIO E LE ATTIVITÀ ... : 3, EFFETTI NEGATIVI SUL COMMERCIO CITTADINO Trattandosi in un semplice supermercato incapace di affermarsi come catalizzatore di clienti provenienti da fuori Ortona, l'impatto sull'economia locale ...

Sindrome della morte improvvisa - il centro specialistico che rischia la chiusura : Nel 2014, insieme ad un gruppo di attivisti del Movimento 5 Stelle, conobbi il centro di riferimento Lino Rossi e Luigi Matturri, mio professore di Anatomia Patologica del corso universitario di Medicina. Questo centro da oltre un ventennio si occupa in particolar modo dello studio del sistema nervoso autonomo nelle SIDS e nelle morti inaspettate dei feti; è stato per molti anni il punto di riferimento in Italia per l’applicazione della legge 31 ...

L'architettura «vera» torna al centro della nuova Biennale : Luca Beatrice Un sodalizio professionale che dura dal 1977, quando Yvonne Farrell e Shelley McNamara fondano lo studio Grafton Architects a Dublino. Un'attività intensa, fondata sulla pratica ...

DANIELE BOSSARI/ Craig Warwick a Franco Terlizzi - l'omofobia al centro dell'Isola dei famosi 2018 : DANIELE BOSSARI ospite a Verissimo. In studio l’opinionista de L’Isola dei famosi commenta le dichiarazioni fatte da Craig Warwick sull’atteggiamento di Franco Terlizzi nei suoi confronti.(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 10:00:00 GMT)

Maltempo - sulle autostrade del centro-Nord rischio pioggia gelata. Chiusi tratti della A1 e della A26 : ROMA - La gelida perturbazione che ha spaccato in due l'Italia investendo il Centro-Nord continua a far sentire i sue effetti soprattutto sulla grande viabilità. A colpire, in questo caso, è la ...

Maltempo - sulle autostrade del centro-Nord rischio pioggia gelata. Chiusi tratti della A1 e della A26 : Lo comunica autostrade per l'Italia, ricordando come "la pioggia gelata non può essere contrastata con la salatura del manto stradale". Prima della chiusura,...

Le tre voci del centrodestra : ora tocca a noi : Se gli elettori vorranno e se il Presidente della Repubblica lo decidera' 'sono a disposizione della mia Patria' che 'cercherò di servire nel modo migliore'. Antonio Tajani parla dopo l'investitura ...

'Votando 5Stelle o centrodestra a rischio la stabilità del Paese e la coesione sociale' : 'In questi ultimi anni l'economia è ripartita, i consumi anche, e i flussi migratori sono calati del 30%: risultati che non possono essere cancellati con un salto nel buio, consegnando l'Italia a chi ...

Isola del Liri : la città con una fiabesca cascata nel centro storico [GALLERY] : 1/6 ...

Mappato il campo magnetico al centro della nostra galassia : Ritratto di un buco nero. Illustrazione per gentile concessione DSS e M. Weiss, CXC/NASA Vedi anche L'enorme buco nero all'alba dei tempi A tutta velocità intorno al buco nero E se invece vivessimo al ...

Lazio - chi è il candidato del centrodestra Stefano Parisi : Seguono, dal 2000, gli incarichi come direttore generale di Confindustria, ad di Fastweb e poi di Chili Tv, società che si occupa della diffusione di film in streaming. Alle regionali è sostenuto ...

Architettura - inaugurazione Biennale Venezia il 26 maggio : al centro la questione dello spazio : La manifestazione, intitolata "FREESPACE", è curata da Yvonne Farrell e Shelley McNamara e sarà aperta al pubblico fino al 25 novembre

Oscar 2018. Gli attori e registi al centro del big match del cinema : A differenza dell’anno scorso, tra i candidati a Miglior Regia degli Oscar 2018 spicca Greta Gerwig, al debutto dietro la cinepresa, ma il resto della cinquina di categoria è tutta al maschile, tra titani di Hollywood e un altro attore prestato alla regia. La sfida è ancora più interessante nelle categorie Miglior Attore e Miglior Attore non protagonista, poiché i big si scontrano con star emergenti o attori alla seconda svolta. Alla ...