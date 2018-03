Ahia Barcellona | l’infortunio di Iniesta preoccupa Valverde

calcioweb.eu

(Di domenica 4 marzo 2018) “Andresha riportato una lesione muscolare al bicipite femorale della gamba destra. Gli esami effettuati hanno confermato l’infortuno la cui evoluzione stabilirà la data del rientro del giocatore”. Ildovrà fare a meno di Andresper diverse gare, una pessima tegola per il club blaugrana che sarà impegnato nel rush finale in Liga e nella gara contro il Chelsea di Champions League. Il tecnicosa bene quale sia l’importanza died ha commentato così il forfait: “Perdiamo un giocatore unico al mondo, senza eguali e per questo motivo sarà molto difficile trovare un sostituto. Speriamo che non si tratti di un problema importante”. L'articolo, l’infortunio disembra essere il primo su CalcioWeb.