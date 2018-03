Affluenza seggi alle 19 | record negativo a Mollia

Elezioni 2018 - il live blog di Politiche e Regionali : code ai seggi - l'Affluenza alle 19 - FOTO : FOTO - Domenica 4 marzo 2018, urne aperte in Italia e in Lombardia per le Elezioni per il Parlamento , Camera e Senato, e, in Lombardia, per il presidente e il consiglio regionale. Debutta il ...

Elezioni2018 - Italia al voto : alle 19 Affluenza al 58 - 44%. Seggi aperti fino alle 23 : alle elezioni per il rinnovo della Camera alle ore 19 ha votato il 58,42% degli aventi diritto (7.598 comuni su 7.958). Lo si rileva dal sito del ministero dell'Interno. Nella precedente tornata...

Politiche - Affluenza alta. In Molise quasi il 60% della popolazione ha già votato. Lunghe file ai seggi : tra polemiche e problemi : A circa 4 ore dalla chiusura dei seggi in Molise ha votato oltre il 57,5% della popolazione avente diritto. , Dato relativo a 104 comuni su 136, . La percentuale, così come già emerso dalle ...

Code ai seggi per nuovo bollino L'Affluenza è oltre il 58 per cento : Proseguono le operazioni di voto nei seggi nelle città italiane per le elezioni politiche. In Lazio e Lombardia si vota anche per la scelta del nuovo governatore. Alle 12.00 l'affluenza si attesta oltre il 19 per cento. Superore alla media l'affluenza nei comuni del Veneto e dell'Emilia Romagna dove si registra il 22 per cento. Bene anche l'affluenza in Toscana, Lombardia e Liguria con un dato che va oltre il 21 per cento. ...

ELEZIONI 2018 - RISULTATI REGIONALI E POLITICHE/ Affluenza in diretta - 58% votanti alle 19. Caos seggi a Napoli : RISULTATI ELEZIONI POLITICHE 2018, diretta live e video streaming: Affluenza h19 al 58%. Exit poll Camera e Senato, come si vota oggi 4 marzo. Caos seggi a Roma, Milano e Napoli(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 19:45:00 GMT)

Elezioni 2018 - Affluenza Politiche Regionali/ Diretta - dati h19 : Milano e Roma - code seggi “2 ore per votare” : Elezioni Politiche 2018, Diretta live e video streaming: risultati, affluenza h12 al 19%, attesa dati h19. Exit poll Camera e Senato, come si vota oggi 4 marzo. code ai seggi Milano e Roma(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 18:40:00 GMT)

Code ai seggi anche a Bergamo L'Affluenza al 24 - 08% - sopra la media : Affluenza più alta della media nazionale ai seggi elettorali bergamaschi. Alle 12 aveva votato il 24,08% degli aventi diritto in provincia, in Italia il dato si è fermato al 19,43%, in Lombardia al 20,...

Elezioni - code ai seggi per il tagliando antifrode. I comuni di Milano e Roma : Andate il più presto possibile|Affluenza al 19 - 43%| : Operazioni di voto per il rinnovo del Senato e della Camera e per le Regionali in Lazio e Lombardia. A Palermo 200mila schede ristampate nella notte |

Elezioni politiche : lunghe code ai seggi per il bollino. Affluenza alle 12 (per la Camera) del 19 - 43% - in calo : Dopo il problema delle schede sbagliate in alcuni seggi, le operazioni di voto vanno a rilento. Salvini: «Qualcuno al ministero ha fatto casino»

Elezioni2018 - Berlusconi contestato al seggio da una Femen a seno nudo : "Sei scaduto" Alle ore 12 Affluenza del 19 - 28% : Silvio Berlusconi contestato da un'attivista Femen a seno nudo nel seggio di Milano dove il leader di Forza Italia si era recato per votare alle elezioni politiche 2018. La ragazza gli ha...

