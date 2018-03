Affluenza Elezioni 2018 Dati Camera e Senato | aumenti maggiori al Sud | in vetta la

Elezioni2018 - Italia al voto : alle 19 Affluenza al 58 - 44%. Seggi aperti fino alle 23 : alle elezioni per il rinnovo della Camera alle ore 19 ha votato il 58,42% degli aventi diritto (7.598 comuni su 7.958). Lo si rileva dal sito del ministero dell'Interno. Nella precedente tornata...

Elezioni politiche : Affluenza per la Camera al 58 - 4%. Lunghe code ai seggi - «Non riducetevi all’ultimo» : Voto a rilento per colpa dei nuovi tagliandi anti-frode. Salvini: «Qualcuno al Ministero ha fatto casino». I comuni agli elettori: «Non riducetevi all’ultimo»

Elezioni2018 - Berlusconi contestato al seggio da una Femen a seno nudo. Roma - appello del Campidoglio : "Troppe file - andate a votare un'ora prima della chiusura" Alle ore 19 Affluenza superiore al 50% : Silvio Berlusconi contestato da un'attivista Femen a seno nudo nel seggio di Milano dove il leader di Forza Italia si era recato per votare alle elezioni politiche 2018. La ragazza gli ha...

Elezioni 2018 - risultati Politiche e Regionali/ Diretta Affluenza h19 al 58 - 4%. Seggi Milano - code e ritardi : risultati Elezioni Politiche 2018, Diretta live e video streaming: affluenza h19 al 58%. Exit poll Camera e Senato, come si vota oggi 4 marzo. Caos Seggi a Roma, Milano e Napoli(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 21:35:00 GMT)

Elezioni 2018 - il live blog di Politiche e Regionali : code ai seggi - l'Affluenza alle 19 - FOTO : FOTO - Domenica 4 marzo 2018, urne aperte in Italia e in Lombardia per le Elezioni per il Parlamento , Camera e Senato, e, in Lombardia, per il presidente e il consiglio regionale. Debutta il ...

Elezioni politiche : il dato sull’Affluenza alle 19 è del 58 - 42 per cento : Cioè circa un punto più del 57,3 per cento raggiunto al referendum del 2016: le notizie, gli aggiornamenti e le foto, man mano che arrivano The post Elezioni politiche: il dato sull’affluenza alle 19 è del 58,42 per cento appeared first on Il Post.

Elezioni 2018 - Affluenza urne alle 19 : ha votato il 58 - 42% alla Camera | : A 4 ore dalla chiusura dei seggi ha votato il 58,4% degli aventi diritto. Più del 2013, quando a quest'ora il dato fu del 46,8% ma la tornata elettorale si svolgeva in due giorni. alle 12 a livello ...

Elezioni2018 - Italia al voto : alle 19 Affluenza al 58 - 44%. Seggi aperti fino alle 23 : alle elezioni per il rinnovo della Camera alle ore 19 ha votato il 58,42% degli aventi diritto (7.598 comuni su 7.958). Lo si rileva dal sito del ministero dell'Interno. Nella precedente tornata...

Elezioni politiche italiane 2018 - tutti i DATI sull’Affluenza alle urne delle ore 19 : verso il 70% nonostante il caos per il bollino antifrode : 1/28 ...

Affluenza - il confronto con le ultime elezioni : alle 23 i dati definitivi : Quante persone hanno votato alle elezioni 2018? I dati dell'Affluenza sono forniti dal sistema del ministero dell'Interno nell'apposita sezione dedicata all'Affluenza ai seggi. alle ultime...

Elezioni politiche - alle 19 l’Affluenza è al 58 - 41 per cento : Cioè oltre un punto in più rispetto al referendum del 2016: tutte le notizie, gli aggiornamenti e le foto man mano che arrivano The post Elezioni politiche, alle 19 l’affluenza è al 58,41 per cento appeared first on Il Post.

Elezioni 2018 - Affluenza urne parziale alle 19 : 58% alla Camera | : Secondo numeri non ancora definitivi, a 4 ore dalla chiusura dei seggi ha votato circa il 58% degli aventi diritto. alle 12 il dato nazionale si è attestato al 19,43%, più del 2013, quando la tornata ...

Chi vince le elezioni : Affluenza - exit poll e risultati in diretta : Chi vince le elezioni? Quando si conosceranno i risultati delle elezioni? Alle elezioni politiche 2018 si potrà votare domenica 4 marzo, fino alle ...

Elezioni 2018 : alle 19 : 00 Affluenza oltre il 57% : In Veneto e Emilia Romagna affluenza superiore alla media. In Calabria e Sicilia le percentuali più basse - Il dato dei votanti, rilevato in tempo reale dal Viminale sul sito Eligendo, alle 19:00 dava ...