Affluenza delle ore 19 Poco sotto il 60%

Elezioni politiche italiane 2018 - tutti i DATI sull’Affluenza alle urne delle ore 12 : Ferrara record al 26% - Reggio Calabria flop al 14%! : Affluenza alle urne in aumento per le Elezioni politiche italiane del 2018: alle ore 12:00 il dato ufficiale pubblicato dal Ministero dell’Interno era del 19,38%, anche se mancano ancora i DATI di una cinquantina di comuni (su 7.958) tra cui Roma. Il dato complessivo è in netto aumento rispetto alle precedenti Elezioni politiche del 2013 quando alla stessa ora era andato a votare il 14,94% degli elettori (ma in quell’occasione si ...