Affluenza | dato chiave | a rischio quota 70%

(Di domenica 4 marzo 2018) Fin da stamattina i tg avranno un solo numero di cui parlare: quello sull'alle urne. Generalmente le si ascoltano distrattamente in attesa del clou delle 23.01, quando i seggi saranno chiusi e partirà la gara a dare i primi dati. Eppure, quest'anno, ilsull'sarà particolarmente importante perché per la prima volta nella storia della Repubblica gli italiani al voto potrebbero scendere sotto la percentuale del 70%. Un«psicologico», ma anche politico, perché certificherà l'allargamento della frattura tra gli italiani e la politica e sarà un giudizio inappellabile sulla qualità della campagna elettorale appena conclusa.I grafici in queste pagine, elaborate dal sito di data journalism Truenumbers.it e riferiti al solo voto per la Camera dei Deputati, mostrano che la tendenza al calo dell'è iniziata nel ...