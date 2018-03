“Addio meravigliosa creatura” Se ne è andata la piccola Alice La bimba di due anni era

caffeinamagazine

(Di domenica 4 marzo 2018) Purtroppo non ce l’ha fatta.la piccolina di duee mezzo che lottava contro la leucemia mieloide acuta è morta il 3 marzo. La, originaria di Cuglieri (Oristano), dopo la diagnosi della malattia nell’agosto del 2016, aveva intrapreso una coraggiosa lotta che i suoi genitori hanno voluto condividere pubblicamente su Facebook. Sul social network, attorno alla bambina, era nata una comunità, Un ponte per, che nei mesi è diventata grandissima: oltre 30mila persone che purtroppo questa mattina vengono gelate e ammutolite dalla triste notizia. Un ponte con il mondo, un ponte di preghiera e speranza. Una comunità virtuale, ma in molti casi anche reale perché persono stati creati eventi di raccolta fondi per riuscire a dare una mano alla piccolina. In tanti si erano mobilitati attorno alla sua causa. Tra gli altri, anche la cantante Emma aveva ...