Addio a Davide Astori | il capitano della Fiorentina trovato morto in hotel Si ferma il

tg.la7

: Amava il calcio, il gelato, Francesca e Vittoria. Addio Davide #Astori, uno di noi - DiMarzio : Amava il calcio, il gelato, Francesca e Vittoria. Addio Davide #Astori, uno di noi - DiMarzio : Il commovente addio a Davide #Astori: il saluto del mondo del calcio al difensore della #Fiorentina - Gazzetta_it : VIDEO Addio a #DavideAstori : le immagini di una carriera #fiorentina -

(Di domenica 4 marzo 2018) Il calciatore 31enne è stato stroncato da un arresto cardiocircolatorio in albergo, a Udine mentre era in ritiro con la squadra per la partita di campionato con l'Udinese. E' statosenza vita ...