Accoltellarono cliente al fast food in centro presi due ragazzi egiziani

ilgiornale

(Di domenica 4 marzo 2018) Che li avrebbero individuati lo si sapeva sin dall'inizio. Si sapeva che appartenevano a quel gruppo misto di giovani e giovanissimi nordafricani che si muovono a sciame radunandosi il pomeriggio tardi in piazza Mercanti;che fumano spinelli e sorseggiano sempre qualche birra di troppo. Infatti hanno entrambi precedenti per droga e rapina i duedi 21 e 22 anni - Mostafa Farah Mohamed Abdelghany e l'amico Safwat Moawad Attia Abanoub - arrestati per l'accoltellamento a un albanese 30enne al piano terra del McDonald's avvenuto il 2 dicembre scorso sempre nel cuore delcittà, tra corso Vittorio Emanuele e piazza San Fedele, in galleria Ciro Fontana. Sono risaliti a loro i poliziotti della squadra investigativa del commissariato, coordinati dal pm Piero Basilone, dopo lunghe e pazienti indagini nelle quali un ruolo chiave lo hanno giocato ...