A SCUOLA CON UNA TELECAMERA NASCOSTA Quel padre ha fatto bene | Orwell non c' entra nulla

SCUOLA - il nuovo contratto danneggia giovani e anziani : Nel nuovo contratto dei dipendenti della Scuola vi sono alcune novità che potrebbero suscitare malcontento tra i dipendenti più giovani e i docenti e Ata a fine carriera. L'accordo, per i primi, ...

LE DOMANDE DEI GIOVANI/ Toccafondi - Cp - : SCUOLA ed Europa - avanti con le nostre riforme : Gabriele Toccafondi, sottosegretario al Miur, candidato a Firenze per Civica Popolare alleata col Pd, risponde alle DOMANDE degli studenti.

La SCUOLA secondo Salvatore Giuliano - il preside che Di Maio vuole ministro. Un video : Niente, non si placano le polemiche sulla candidatura a ministro della Pubblica istruzione di Salvatore Giuliano lanciata ieri da Luigi Di Maio. Il dirigente scolastico di uno dei più innovativi istituti italiani, il Majorana di Brindisi, è stato infatti consulente al Miur sia della precedente ministra dell'Istruzione, Stefania Giannini, che della attuale Valeria Fedeli. Per di più ...

Torna la Non-SCUOLA : il calendario degli spettacoli con gli studenti protagonisti : Torna il 5 marzo il progetto della Non-Scuola che dal 1992 è il vivaio del Teatro delle Albe. Anche quest'anno il lavoro e il dialogo con tutte le scuole superiori cittadine è continuato, con un'...

Governo M5s - chi è il candidato ministro dell’Istruzione : consulente della Giannini - ha contribuito alla Buona SCUOLA di Renzi : Un preside illuminato, che ha rivoluzionato la sua Scuola a Brindisi tra digitale e sperimentazioni varie, e ora vorrebbe farlo anche col ministero. Luigi Di Maio punta su una figura di sicuro spessore come titolare dell’Istruzione di un eventuale Governo M5s. Una scelta che dovrebbe mettere tutti d’accordo, se non fosse per un piccolo dettaglio: Salvatore Giuliano conosce già quel Dicastero. È stato consulente del Miur e ha collaborato per l’ex ...

M5S : Renzi posta video Giuliano - ‘la SCUOLA è con lei - presidente’ : Roma, 1 mar. (AdnKronos) – “Come promesso a #cartabianca. Ogni promessa è un debito. Ecco il video”. Lo scrive Matteo Renzi su twitter pubblicando un video in cui Salvatore Giuliano, indicato ministro dell’Istruzione in un eventuale governo M5S, ad un evento con Renzi premier si dice grande sostenitore della riforma della Buona scuola e conclude il suo intervento, rivolto al segretario Pd, così: “Noi siamo pronti a ...

M5S : Giannini - in bocca al lupo a Giuliano - grande contributo a Buona SCUOLA : Roma, 1 mar. (AdnKronos) – “In bocca al lupo al candidato Ministro dell’Istruzione del M5S Salvatore Giuliano. Ha l’esperienza X fare bene, l’ha dimostrato dando un contributo qualificante a #LaBuonaScuola. è stato tra i membri del Cantiere che nel 2014 ne pose le basi, e ha continuato a lavorarci fino al 2016”. Lo scrive su twitter l’ex-ministro dell’Istruzione, Stefania Giannini. L'articolo M5S: ...

Elezioni - quando il candidato ministro M5s all’Istruzione diceva a Renzi : “Presidente - la SCUOLA è con lei” : “Signor presidente, la rivoluzione è partita dal basso e in quanto a basso me ne intendo. Ascolti ancor di più le tantissime esperienze di eccellenza che abbiamo nella scuola: noi siamo pronti a migliorare questo Paese. La scuola è con lei, presidente”. Lo dice Salvatore Giuliano, il preside che il M5s propone come eventuale ministro della scuola, a un evento del 2015 a Venaria. In prima fila in platea c’è l’allora ...

Dottor Salvatore e Mister Giuliano : "La Buona SCUOLA è da buttare". Ma nel 2015 firmò un documento : "Difendo la legge con forza" : "Dottor" Salvatore e "Mister" Giuliano. Non è ben chiara l'idea che il ministro indicato come successore di Valeria Fedeli al Miur da Luigi Di Maio ha della riforma cardine per il mondo scolastico fatta dal Governo guidato da Matteo Renzi. Dopo il suo intervento a L'Aria che Tira in cui ha salvato alcune parti della legge, Salvatore Giuliano ha avvertito l'esigenza di correggersi e di inviare una nota di chiarimento. Nella quale il ...

"Da ragazzo amavo ascoltare. Una serata con Paolo Villaggio valeva un anno di SCUOLA" : Oltre quarant'anni di carriera e non sentirli: alla vigilia dell'uscita del filmPuoi baciare lo sposo, Diego Abatantuono si racconta a Vanity Fair e confessa che, ormai superati i sessanta, vive ogni giorno di set come fosse il primo. Al collega Carlo Verdone, strenuo sostenitore del fatto che l'unica misura del successo sia la longevità, Abatantuono risponde che attraversare un'epoca è importante. Io, Carlo e pochissimi altri ...

Con Thumbs Up e GFT Italia l'azienda entra nella SCUOLA e crea "Un ponte verso il futuro" : "Con questo progetto, si è concretamente stabilito un ponte tra i giovani e il mondo del lavoro, sia nel contatto con un brand internazionale come GFT, sia nella condivisione di un'autentica passione ...

Guardando oltre - per il recupero della SCUOLA Gabelli. Sabato il convegno a Belluno : L'Associazione Cittadini per il recupero della Gabelli rivolge un'invito alla partecipazione al convegno al mondo della Scuola bellunese, agli amministratori pubblici del territorio e a tutta la ...