ilgiornale

: ?? MATRIX IN PRIMA SERATA ?? Triplo appuntamento in prima serata per #Matrix! In vista delle Elezioni Politiche de… - MatrixCanale5 : ?? MATRIX IN PRIMA SERATA ?? Triplo appuntamento in prima serata per #Matrix! In vista delle Elezioni Politiche de… - reportitaliano : A Matrix Prime ogni leader sfida se stesso - AdrMontanaro : A Matrix Prime ogni leader sfida se stesso -

(Di domenica 4 marzo 2018) Ciò che davvero cambiò laelettorale, oltre vent'anni fa, fu l'introduzione del cosiddetto «confronto all'americana» in tv, in cui i due candidati erano chiamati a dare il meglio per convincere il pubblico a casa, con share sorprendenti, a votare l'uno o l'altro, in particolare quegli indecisi che non sapevano ancora dove mettere la croce. Hanno fatto storia, più della televisione che della politica, i match tra Berlusconi e Occhetto e delloCavaliere con Prodi.piccolo dettaglio poteva risultare decisivo: lo sguardo, il colore della cravatta, la mimica facciale, i gesti delle mani.Del duello avvincente, oggi, sembra non esserci traccia e non solo a causa del sistema tripartito e della sempre più ampia rosa di candidati. Nel «testa a testa» irisultano più in preda alla paura che mossi ...