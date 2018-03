A Matrix Prime ogni leader sfida se stesso : Ciò che davvero cambiò la sfida elettorale, oltre vent'anni fa, fu l'introduzione del cosiddetto «confronto all'americana» in tv, in cui i due candidati erano chiamati a dare il meglio per convincere il pubblico a casa, con share sorprendenti, a votare l'uno o l'altro, in particolare quegli indecisi che non sapevano ancora dove mettere la croce. Hanno fatto storia, più della televisione che della ...

Matrix Prime/ Anticipazioni : Silvio Berlusconi ospite di Nicola Porro in vista delle elezioni (1 marzo) : Matrix Prime, Anticipazioni di giovedì 1 marzo: nella prima serata della rete ammiraglia di Casa Mediaset, Nicola Porro si confronterà con Silvio Berlusconi, le ultime.(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 09:05:00 GMT)

Matrix Prime - Elezioni 2018 : la politica in prima serata su Canale 5 - stasera Luigi Di Maio : Saranno tre gli appuntamenti in programma all'insegna dell'informazione politica dedicati ai principali leader delle prossime Elezioni del 4 marzo. Ecco a seguire tutte le informazioni sui ...

Nicola Porro - il botto al debutto in prima serata : Matrix Prime - ascolti 'dorati' e Mediaset gode : Il botto al debutto. Nicola Porro lunedì ha esordito in prima serata su Canale 5 con Matrix Prime e gli ascolti lo premiano: share del 7,6% e 1,652 milioni di telespettatori per la prima assoluta di ...

Ascolti : La mossa del cavallo a 7 - 9 milioni (32 - 26%) - Matrix Prime a 1 - 6 (7 - 59%) : Ascolti tv di lunedì 26 febbraio 2018. Chi ha vinto in prima serata? E com’è andato Che fuori tempo che fa? Ascolti tv di lunedì 26 febbraio 2018 in prima serata, chi ha vinto In prima serata Rai1 ha trasmesso La mossa del cavallo-C’era una volta Vigata con Michele Riondino, tratto da un romanzo di […] L'articolo Ascolti: La mossa del cavallo a 7,9 milioni (32,26%), Matrix prime a 1,6 (7,59%) proviene da Gossip e Tv.

Ascolti : La mossa del cavallo a 7 - 9 milioni (32 - 3%) - Matrix Prime a 1 - 6 (7 - 6%) : Ascolti tv di lunedì 26 febbraio 2018. Chi ha vinto in prima serata? E com’è andato Che fuori tempo che fa? Ascolti tv di lunedì 26 febbraio 2018 in prima serata, chi ha vinto In prima serata Rai1 ha trasmesso La mossa del cavallo-C’era una volta Vigata con Michele Riondino, tratto da un romanzo di […] L'articolo Ascolti: La mossa del cavallo a 7,9 milioni (32,3%), Matrix prime a 1,6 (7,6%) proviene da Gossip e Tv.

Ascolti tv ieri - La mossa del Cavallo vs Matrix Prime – Dati Auditel 26 febbraio 2018 : Chi ha vinto la sfida del Prime time di lunedì 26 febbraio 2018? Ecco per voi gli Ascolti tv di ieri, 26 febbraio registrati dalla fiction “La mossa del Cavallo – C’era una volta vigata” e il debutto in prima serata di “Matrix Prime” in vista delle prossime elezioni politiche del 4 Marzo. Scopriamo tutti i Dati Auditel di ieri. Ascolti tv ieri, 26 febbraio **Dati Auditel disponibili dalle ore ...