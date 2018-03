: ?? #UltimOra #Fiorentina, Della Valle: '#Astori lunedì avrebbe rinnovato, doveva finire a Firenze la sua carriera' #SkySport #SkySerieA - SkySport : ?? #UltimOra #Fiorentina, Della Valle: '#Astori lunedì avrebbe rinnovato, doveva finire a Firenze la sua carriera' #SkySport #SkySerieA - RaiSport : Le parole di Andrea Della Valle su Davide Astori: 'Lunedì doveva rinnovare, voleva finire la sua carriera a Firenz… - officialmaz : 'Domani avrebbe firmato il rinnovo. Voleva finire la carriera qui. Un vero capitano. Orgoglioso di averlo conosciut… -

"E' una. Pensare alla famiglia e ai ragazzi ci rende sconvolti". Il patron gigliato, Andrea, esprime il suo sconcerto e il suo dolore per la scomparsa di Davide Astori dopo aver raggiunto la squadra, rientrata da Udine, al centro tecnicoFiorentina. "E' stato un onore averlo per questi quattro anni", ricorda. Che aggiunge: "Lunedì ci saremmo visti, avrebbe firmato il contratto per restare con noi, alla Fiorentina, per tutta la carriera".(Di domenica 4 marzo 2018)