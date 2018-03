900 milioni dal MiSE per Comuni ed Enti locali L' Uncem | Un risultato

Mef : ripartiti tra gli enti locali 900 milioni di euro per investimenti - : "Agli enti locali sono stati assegnati, con un decreto del ministero dell'Economia e delle finanze, gli 'spazi finanziari' per il 2018, pari a complessivi 900 milioni di euro, dando attuazione a quello che viene definito 'patto di solidarietà nazionale verticale'". Lo rende ...

Enti locali - Ministero Economia ripartisce 900 milioni di euro : Teleborsa, - Il Ministero dell'Economia libera nuove risorse finanziarie a favore degli Enti locali. Con un decreto di Via XX Settembre sono stati infatti assegnati gli "spazi finanziari" per il 2018, pari a 900 milioni di euro , ...

Mef : ripartiti tra gli enti locali 900 milioni di euro per investimenti : Agli enti locali sono stati assegnati, con un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, gli 'spazi finanziari' per il 2018, pari a complessivi 900 milioni di euro, dando attuazione a quello che viene definito 'patto di solidarietà nazionale verticale'. Con le ...

Dal Cipe oltre un miliardo per l'industria e contro i casi-Embraco e 900 milioni per strade e ferrovie : Ce n'è un po' per tutti. Ma in cima alla lista de dei nuovi investimenti approvati dal Cipe , chiamato ad assegnare quasi 5 miliardi di euro a valere sul Fondo europeo per lo sviluppo e la coesione, c'...

La vaccinazione in Italia dal 1900 ad oggi : milioni di casi e decine di migliaia di morti evitati : Tra il 1900 e il 2015 le 10 vaccinazioni principali introdotte in Italia hanno evitato più di 4 milioni di casi di malattia e decine di migliaia di morti. E’ stato, infatti, appena pubblicato sulla rivista internazionale Vaccine l’articolo intitolato “The impact of immunization programs on 10 vaccine preventable diseases in Italy: 1900-2015”, a cura del Dipartimento Malattie Infettive dell’Istituto Superiore di Sanità. Lo studio ha ...

Sicurezza informatica - danni per 900 milioni alle aziende italiane : Stando al report rilasciato sul finire del 2017, il nostro Paese è tra le prime 10 nazioni al mondo per rischi e danni causati da attacchi informatici. In particolare, sostengono gli esperti ...

Attacchi hacker e furti di dati costano alle aziende italiane 900 milioni : (Fotografia: Rafe Swan/Cultura/Getty Images) Gli Attacchi hacker e i furti di dati costano alle aziende italiane quasi 900 milioni di dollari. Lo ha stimato il Center for strategic and international studies di Washington, che mette l’Italia tra i primi dieci paesi nella classifica internazionale sui rischi e danni causati dal cybercrime. In aggiunta il rapporto Clusit (l’associazione italiana per la sicurezza informatica) evidenzia ...

Sì alle scommesse e a 900 milioni : Nba business senza fondo : La legge vieta le puntate sulle partite ma il basket Usa vuole cambiare: cade un tabù. Seguono la linea Trump: legalizzare l'azzardo per evitare il gioco clandestino Novecento milioni di dollari sono ...

Diritti Tv Serie A - con i rilanci si arriva a 900 milioni : ora tocca ai club decidere : Mediapro starebbe studiando la formula per implementare il canale della Lega, usando Mediaset come piattaforma distributiva. L'articolo Diritti Tv Serie A, con i rilanci si arriva a 900 milioni: ora tocca ai club decidere è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Sicilia - Musumeci : Regione ha disavanzo di 5 miliardi e 900 milioni : Un disavanzo di 5 miliardi e 900 milioni di euro e un indebitamento di 8 miliardi e 35 milioni di euro. E' la fotografia, seppur ancora parziale, dei conti della Regione Sicilia realizzata da una ...