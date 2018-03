6 vantaggi dell’avere delle sane amicizie

vanityfair

(Di domenica 4 marzo 2018) Alzi la mano chi non è sempre di corsa: lavoro, famiglia, casa, attività quotidiane… Così, trascuriamo noi stesse e uno degli aspetti più importanti della vita: le relazioni interpersonali, in particolare l’amicizia. Un detto dice che gli amici sono la famiglia che uno si sceglie e non c’è verità più assoluta: dall’amica d’infanzia, conosciuta all’asilo, fino a quello incontrata sui banchi di scuola alle superiori o in ufficio, ogni amicizia è un tesoro da coltivare, ma spesso finiamo per perdere lungo la strada della vita la maggior parte di questi rapporti, vuoi per negligenza o per saggezza. LEGGI ANCHEcelebri che resistono al tempo Col tempo infatti, si impara a scegliere chi è bene avere al proprio fianco: molte relazioni si rivelano superficiali, altre hanno a cuore solo gli interessi materiali, altre ancora sono talmente tossiche da ...