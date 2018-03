20 milioni ecco l auto di serie più cara al mondo

Neymar - recupero 'di lusso' dopo l'infortunio : ecco la villa da 28 milioni. FOTO : Neymar è stato operato sabato all'ospedale Belo Horizonte al quinto metatarso del piede destro. Ora dovrà stare fermo per circa tre mesi, chiudendo così in anticipo la sua stagione al Psg e ...

Corea - ecco dove sarà la nuova scuola In arrivo 3 milioni da Roma : Spazio per 125 bambini. Nido e materna sotto lo stesso tetto: ecco chi si sposta nella struttura-eco e cosa ne sarà degli edifici liberati

Sondaggisti - i 2 milioni di elettori Pd indecisi possono cambiare il voto del 4 marzo : ecco come : Poche ore al voto, a quel 4 marzo che disegnerà il nuovo Parlamento e potrebbe restituirci un'Italia ingovernabile. E in queste ultime ore, i partiti si concentrano sull'enorme fetta di incerti ed ...

Cagliari - Giulini fissa il prezzo di Barella : “Centrocampisti così valgono dai 30 ai 50 milioni. Ecco perchè…” : Cagliari, Giulini fissa il prezzo di Barella: “Centrocampisti così valgono dai 30 ai 50 milioni. Ecco perchè…” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Cagliari, Giulini- Il presidente Giulini, intervistato dai colleghi della “Gazzetta dello Sport”, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro di Nicolò Barella e sulla sua attuale ...

Farinetti usa i bus della Regione Spreco da 4 - 3 milioni di euro Esclusiva Affaritaliani.it. Ecco le carte : L'azienda dei trasporti dell'Emilia Romagna, Tper, ha "investito" 4,3 milioni di euro per mettere a disposizione di Fico, la creatura privata di Oscar Farinetti e Coop Adriatica, 9 autobus pubblici. In più questi mezzi... Segui su affaritaliani.it

Impianti sportivi - all'Abruzzo 4 - 5 milioni per finanziare 30 interventi. Ecco quali : 'Ho già sentito il presidente Malagò ha affermato il ministro per lo Sport Luca Lotti e ho proposto al Coni di utilizzare queste risorse aggiuntive come integrazione dei 100 milioni già stanziati dal ...

Nell'Eurozona due milioni di posti vacanti : ecco i settori più a corto di specialisti : Per la Francia è un problema nuovo. Piuttosto fastidioso. Proprio adesso che la disoccupazione inizia a calare e il Paese spera che siano mantenute le promesse della riforma del mercato del lavoro ...

Nell’Eurozona due milioni di posti vacanti : ecco i settori più a corto di specialisti : Il disallineamento tra le competenze richieste dalle aziende e quelle offerte dai lavoratori riguarda due milioni di posti nell’area euro. Secondo un’analisi del gruppo assicurativo Coface sono automotive, trasporti e costruzioni i comparti più colpiti...

Gratta e vinci da record - vinti cinque milioni di euro : ecco dove : La fortuna ha baciato la provincia di Salerno con una vincita record. Venti euro per diventare milionario nel giro di pochi minuti. E’ accaduto a Battipaglia ,dove un uomo ha deciso acquistare il Gratta e vinci ‘Maxi Miliardario’. L’avventore del Bar Mazzini, come capita a tanti amanti del gioco, si è allontanato dall’attività commerciale per verificare in disparte se il biglietto fosse vincente. Impossibile documentare la reazione del fortunato ...

[L'inchiesta] Tre milioni di euro in pranzi e cene - 10 milioni per gli alloggi. Ecco tutti i rimborsi dei parlamentari 5 Stelle : La regola interna prevede che ogni eletto " in Parlamento o nei consigli regionali " doni circa duemila euro a un fondo il cui conto corrente è attivo al Ministero economia e finanze. Quindici eletti,...

Calciomercato - ecco i numeri : 18 milioni la Serie A - la Premier 385 : Cifre record per il Calciomercato invernale da poco concluso. La somma impegnata per acquisti dai club di Bundesliga, Liga, Ligue1, Premier e Serie A ha sfiorato il miliardo di dollari , circa 785 mln ...

Buco da 500 milioni nel bilancio Colpa dei Punti Verdi Qualità Disastro Capitale. Ecco le carte : Strutture costate decine di milioni di euro si stanno degradando e i concessionari sprofondati nel dissesto economico. “M5S indiffirente, mai una presa di posizione dal sindaco Raggi” Segui su affaritaliani.it

Uber pagherà 245 milioni a Google : ecco perché : Google e Uber hanno raggiunto un accordo da 245 milioni di dollari. La battaglia legale tra il servizio alternativo al taxi e Waymo, l’unità del gigante...