Wta Indian Wells | Sara Errani in semifinale

Tennis - Wta 125k Indian Wells 2018 : Sara Errani in semifinale. Vittoria sul velluto contro Danielle Collins : La corsa di Sara Errani al torneo WTA 125k di Indian Wells prosegue. La giocatrice azzurra, partita dalle qualificazioni, si è qualificata alle semifinali battendo nettamente, 6-4 6-1, l’americana Danielle Collins, numero 119 della classifica mondiale e in tabellone con una wild card. Un successo netto per la Tennista bolognese, in un’ora e sette minuti, con cui prosegue la sua scalata al ranking, essendosi assicurata ...

Tennis - Wta Indian Wells : Errani ai quarti di finale : Indian Wells , CALIFORNIA, USA, - Sara Errani ha centrato l'ingresso nei quarti di finale dell''Oracle Challenger Series', torneo Wta 125k dotato di un montepremi di 150mila dollari in corso sui campi ...

Tennis - Wta 125K Series Indian Wells 2018 : Sara Errani inarrestabile! Arriva il pass per i quarti di finale : Sara Errani da sogno! L’azzurra liquida in due set la statunitense Kristie Ahn e vola ai quarti di finale nel torneo WTA 125K Series di Indian Wells: l’italiana si impone con il punteggio di 6-4 6-0 in un’ora e 27 minuti ed ora affronterà la statunitense Danielle Rose Collins. Nel primo set l’azzurra parte male, subendo in avvio un 3-0 non pesante, ma poi si scuote: la chiave di volta è un infinito quarto game, nel corso ...

Tennis - Wta 125k Indian Wells 2018 : Sara Errani domina l’americana Brady ed accede al secondo turno : Dopo aver superato le qualificazioni, Sara Errani accede anche al secondo turno nell’Oracle Challenger Series, torneo del circuito Wta 125k che si disputa sui campi di Indian Wells. La Tennista azzurra ha sconfitto con un doppio 6-2 l’americana Jennifer Brady, numero 87 del mondo, in un’ora di gioco. Un vero e proprio dominio quello di Sarita, che ha iniziato subito ottenendo il break in apertura di match. Brady ha reagito ...