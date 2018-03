WTA ACAPULCO - Voegele sogna e sfida Tsurenko per il titolo

Tennis - WTA ACAPULCO 2018 : Jasmine Paolini eliminata. Ko in due set con la cinese Zhang : Dominio totale, invece, nel secondo set per la numero 33 del mondo. Zhang scappa sul 5-0 con due break di vantaggio e per l'azzurra c'è la possibilità solo di conquistare il sesto game, evitando ...

Tennis - WTA ACAPULCO 2018 : Jasmine Paolini eliminata. Ko in due set con la cinese Zhang : Finisce subito l’avventura di Jasmine Paolini nel torneo WTA di Acapulco. La 22enne di Castelnuovo di Garfagnana è stata sconfitta in due set per 6-3 6-1 dalla cinese Shuai Zhang, numero 33 del mondo e quarta testa di serie sul cemento messicano, dopo neanche un’ora di gioco. L’azzurra, che ha superato le qualificazioni in Messico, ha perso subito il servizio in apertura di match, ma ha trovato immediatamente il controbreak ...