West Ham | Joao Mario | ' Premier altra categoria

West Ham - Joao Mario : 'Adoro la Premier League'. Messaggio all'Inter? : È un mondo diverso . Però adoro questo tipo di calcio, penso che sia bello per me. Sto migliorando e mi sto davvero divertendo, ora voglio solo continuare a migliorare . E' sempre meglio quando gioco ...

Probabili Formazioni Liverpool-West Ham United - Premier League 24-02-2018 : Le Probabili Formazioni di Liverpool-West Ham United, Premier League 2017/2018, Ore 16.00: Tutti titolari nei Reds, probabile debutto dal 1′ per Joao Mario negli ospiti. Dopo un weekend di stop torna la Premier League e lo fa con il 28°turno, e con la sfida di Anfield tra il Liverpool e il West Ham United. Reds che vengono, come ultimo match giocato, dalla vittoria in Champions League contro il Porto, ma l’ultimo match in ...

Evra ritorna in Premier League. Ufficiale : è del West Ham : Patrice Evra non smette. E rilancia con una nuova esperienza all'estero, ricominciando dal West Ham. E' Ufficiale il passaggio del 36enne difensore francese ex Manchester United e Monaco agli Irons, ...

Ex Juve : visite mediche per Evra al West Ham - preferito all'Everton VIDEO : Secondo quanto riportato da Sky Sport Uk Patrice Evra prima di firmare per il West Ham ha rifiutato una proposta dell' Everton . Il terzino francese effettuerà oggi le visite mediche di rito prima di mettersi a disposizione di David ...

Evra riparte dal West Ham dopo il licenziamento dal Marsiglia : domani le visite mediche : Nuova avventura per Patrice Evra. Il laterale francese torna in Premier League a quattro anni di distanza dall’addio al Manchester United. domani l’ex Juve effettuerà le visite mediche con il West Ham di Joao Mario prima di firmare il contratto che lo legherà agli ‘Hammers’. Evra quindi è pronto a rimettersi in gioco dopo il licenziamento dal Marsiglia per il calcio rifilato ad un tifoso in un match di Europa League. Il ...

West Ham - Joao Mario pensa già al futuro : “ecco cosa vorrei fare a fine stagione” : Joao Mario ha lasciato l’Inter nella finestra di mercato di gennaio per trasferirsi in prestito secco al West Ham. Il portoghese, nonostante è solo da pochi giorni che è in Inghilterra, pensa già al futuro. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Sto cercando di ascoltare e imparare tutta la canzone Bubbles, spero di essere in grado di cantare tutta la canzone nelle prossime settimane. I miei compagni mi ...

“Niente giocatori africani”. Il West Ham licenzia il ds : “Niente giocatori africani”. Il West Ham licenzia il ds Tony Henry è stato licenziato. E’ stato lo stesso club londinese, con una nota, a comunicare la decisione Continua a leggere L'articolo “Niente giocatori africani”. Il West Ham licenzia il ds sembra essere il primo su NewsGo.

West Ham - cacciato il dirigente che aveva detto : 'Non vogliamo africani' : TORINO - 'Stop all'arrivo dei calciatori africani, causano caos e problemi, soprattutto fuori dal campo'. Questa frase è costata il posto di lavoro a Tony Henry , il direttore sportivo del West Ham . ...

“Basta giocatori africani” : il West Ham sospende il ds : “Basta giocatori africani”: il West Ham sospende il ds “Stop all’arrivo dei calciatori africani, causa di caos e problemi, soprattutto fuori dal campo”. E’ la frase pronunciata da Tony Henry e che sta indignando l’Inghilterra intera. Continua a leggere L'articolo “Basta giocatori africani”: il West Ham sospende il ds sembra essere il primo su NewsGo.

Ds West Ham accusato razzismo - sospeso : ANSA, - LONDRA, 1 FEB - West Ham e Federcalcio inglese hanno avviato un'indagine su Tony Henry, il direttore sportivo degli Hammers accusato di discriminazione razziale. Per il momento il club ...

"Basta giocatori africani". E il West Ham sospende il d.s. Henry : In Inghilterra col razzismo scherzano pochissimo. E anche le gaffe sull'argomento, più o meno involontario, si pagano a caro prezzo. "Non vogliamo più giocatori africani, sono bravi, ma creano ...

Crystal Palace - il West Ham si inserisce per Amadou : Secondo Sky Sport UK il West Ham si è aggiunto al Crystal Palace nella corsa a Ibrahim Amadou , difensore francese del Lille . Hodgson ha già presentato due offerte per il centrale transalpino, ma l'inserimento ...

West Ham - no del Krasnodar al prestito di Smolov : si tratta : Secondo Sky Sport UK il West Ham è in trattativa con il Krasnodar per Fedor Smolov . Il club londinese vorrebbe il giocatore in prestito gratuito con diritto di riscatto a giugno, ma i russi accettano solo un ...

West Ham - si punta forte su Pellè : Sky Sport UK riporta di un clamoroso interessamento del West Ham per Graziano Pellè . L'ex nazionale italiano, dall'estate 2016 in Cina allo Shandong Luneng , dove guadagna 16 milioni l'anno, può essere ...