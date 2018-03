Votare perchè? Votare per chi? Votare come?

Elezioni 2018 - perchè Conte può Votare e Giampaolo no? Il 'caso' degli sportivi esclusi dalle elezioni : "Siamo uno spogliatoio che parla di politica", racconta il difensore del Chievo, Massimo Gobbi . "I temi principali sono immigrazione ed economia, visto che abbiamo una certa età. Andrò a votare, ...

Appello al Voto Raffaella Mariani : perché Votare Pd : ... ha costruito le condizioni per la salvaguardia dell'ambiente, per l'avvio di un'economia circolare e sostenibile anche nell'ambito della mobilità; ha restituito dignità attraverso una legislazione ...

NON ANDRO' A Votare/ Perché le stanze del potere politico sono solo un grande casinò : Il voto degli italiani è stato reso inutile dal sistema elettorale e dalla classe politica. ROBERTO LOCATELLI spiega perchè il 4 marzo non andrà a VOTARE(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 06:01:00 GMT)LETTERA/ La commedia semi-seria sull'Italia razzista, di R. LocatelliSONDAGGI/ Emorragia di voti dal Pd (21,8%) verso la Bonino, cresce la rabbia M5s (30%), int. a R. Weber

7 giovani su 10 non andranno a Votare alle elezioni. Ecco perché la politica ha smesso di rappresentare il futuro del Paese : Al di là dei dati, sono molte, forse troppe, le esigenze legate a questa generazione cui la politica non ha saputo dare risposta " spesso senza nemmeno porsi il problema di farlo. Fiducia nelle ...

Grillo : Italia ha perso faro morale - perchè non Votare Berlusconi? : Roma, 15 feb. , askanews, 'Non so chi vince, perché non ci sono più sensi morali. Abbiamo perso qualsiasi faro di moralità in questo Paese, come l'ha persa l'Europa, e se non ci sono sensi morali ...

DOPO IL 4 MARZO/ Ritornare subito a Votare? Ecco perché non si può : Berlusconi e Renzi hanno dichiarato che se non ci sono i numeri si torna al voto. 1) con quale legge elettorale? 2) Fanno i conti senza l'arbitro della partita. LORENZA VIOLINI(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 06:01:00 GMT)ELEZIONI/ Solo il 35% di giovani sceglie un partito, e la maggioranza guarda a M5s, di A. RosinaSCENARIO/ Folli: Prodi aspetta la sconfitta di Renzi per rifare il centrosinistra

Gino Strada : 'Governati da delinquenti politici - ecco perché non andrò a Votare' Video : Italia è in guerra dal 1999 grazie a sinistra e destra' Parlando del tema delle guerre nel mondo, Gino Strada ha detto: "Siamo vicini alla fine del mondo oggi più di alcuni anni fa. Nel 1947 venne ...

Gino Strada : “Governati da delinquenti contro la Costituzione - vi dico perché non andrò a Votare” : Il fondatore e direttore esecutivo di Emergency Gino Strada non intende andare a votare. “Vedrò quel giorno cosa avrò da fare”, risponde all’ex magistrato Gherardo Colombo che gli consiglia almeno la scheda bianca. Tra i relatori di un incontro sulla Costituzione organizzato a Milano da Libertà e Giustizia e dal gruppo consiliare Milano in Comune, Strada ha parlato dell’articolo 11 della Costituzione, ...

Luigi Di Maio - il sondaggio che lo demolisce : sorpresa alle urne - perché hanno paura di Votare M5s : Secondo tutti i sondaggi il Movimento 5 Stelle è il primo partito d'Italia, anche grazie al suicidio del Pd che continua ad auto-sabotarsi. Sulla scalata , difficile, del candidato premier Luigi Di ...

Perché Votare Italia agli Italiani : ... unita al ripudio del debito usuraio contratto da un manipolo di traditori, potrà permettere il rilancio dell'economia attraverso una politica di investimenti nel settore pubblico, nell'agricoltura (...

Enrico Mentana : "Presidente Mattarella - perché un giovane dovrebbe Votare? I partiti non hanno fatto nulla per loro" : Uno degli appelli più importanti lanciati dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel discorso di fine anno è stato quello rivolto ai giovani, e in particolare ai nati nel 1999 che voteranno il 4 marzo per la prima volta. Enrico Mentana, in un post su Facebook, punta il dito contro la politica, incapace di fornire risposte ai giovani di oggi. "Ma perché mai, presidente, un giovane di oggi dovrebbe andare a ...

