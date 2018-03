Vietata trascrizione figli coppia gay

Il Comune di Torino ha negato la trascrizione dell'atto di nascita di due gemelli nati in Canada da una coppia di uomini con il sistema della gestazione per altri. L'atto era già stato trascritto per il padre biologico. Palazzo Civico precisa che "si tratta di una questione tecnica che affronteremo e risolveremo". Uno dei motivi del diniego potrebbe essere il richiamo alla legge sulla proceazione assistita che vieta la surrogazione della maternità, permessa invece in Canada.(Di sabato 3 marzo 2018)

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Vietata trascrizione