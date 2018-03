VIDEO Simone Consonni in lacrime | bronzo da urlo nell’omnium ai Mondiali! La gara

ELENA MORALI/ VIDEO - la naufraga contesa tra Simone Barbato e Scintilla (Isola dei famosi 2018) : sELENA MORALI all'Isola dei famosi. La naufraga è stata a Isla Bonita con Simone Barbato, ma ha confessato come tra lei e il mimo di Avanti un altro ci sia solo una tenera amicizia.(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 09:40:00 GMT)

SIMONE BARBATO/ VIDEO - la cotta per Elena Morali e i siparietti con Giucas Casella (Isola dei famosi 2018) : SIMONE BARBATO è uno dei protagonisti dell'Isola dei famosi 2018 e sta facendo discutere il pubblico per la sua amicizia particolare con Elena Morali, l'ex Pupa e Secchione. (Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 09:30:00 GMT)

Simone Di Stefano : 'Siamo pronti a morire per l'Italia' VIDEO : Il sacrario militare di Redipuglia è un monumentale cimitero militare situato in Friuli-Venezia Giulia, costruito in epoca fascista, che contiene le spoglie di oltre 100.000 soldati italiani caduti durante la prima guerra mondiale. Sorge a Redipuglia in provincia di Gorizia ed è stato utilizzato come location dal movimento di Casapound per girare lo spot elettorale. Lo spot a Redipuglia E' un parco commemorativo grande oltre 100 ettari ed è ...

Ermal Meta e Fabrizio Moro a Sanremo 2018 in duetto con Simone Cristicchi : VIDEO in Non mi avete fatto niente : Ermal Meta e Fabrizio Moro a Sanremo 2018 in duetto con Simone Cristicchi portano il messaggio di Non mi avete fatto niente sul palco del Teatro Ariston dopo il ritorno in gara deciso da Rai a seguito della sospensione per presunto plagio. I due artisti, che si sono trovati sul palco per Non mi avete fatto niente, hanno scelto di farsi accompagnare da Simone Cristicchi che ha vinto il Festival di Sanremo nel 2007 con Ti regalerò una rosa. ...

Mirkoeilcane/ VIDEO 'Stiamo tutti bene' : il coraggio e il messaggio ricordano Simone Cristicchi (Sanremo 2018) : Mirkoeilcane, il romano classe 1986 porta il brano ''Stiamo tutti bene'' nella sezione Nuove Proposte. Riuscirà a convincere la giuria e il pubblico dell'Ariston? (Festival di Sanremo 2018)(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 21:00:00 GMT)

Isola - Simone Barbato è stato scoperto VIDEO : Nella seconda puntata de L'#Isola dei Famosi, andata in onda il 29 gennaio in diretta su Canale 5 in prima serata, Alessia Marcuzzi ha presentato due nuovi naufraghi. Nonostante un cast numeroso e le continue difficolta' meteorologiche presenti in Honduras in queste settimane, la produzione del programma ha deciso di far entrare due nuovi concorrenti nella seconda puntata del reality. Questo vuol dire che questi due neo-naufraghi non hanno ...

Isola dei Famosi 2018/ VIDEO - le riflessioni del naufrago solitario Simone Barbato : Isola dei Famosi 2018: Bianca Atzei versa lacrime ripensando all'amore perduto di Max Biaggi, Jonathan piange per il desiderio di un figlio e le donne continuano a litigare.(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 12:10:00 GMT)

Simone di Stefano : 'Se ci fanno parlare Casapound arriva al 10%' VIDEO : #Simone di Stefano ha 42 anni ed è nato e cresciuto alla Garbatella, quartiere popolare di Roma. Fin da giovanissimo ha sempre militato in ambienti della destra radicale, partendo dall’eta' di 16 anni nel Movimento Sociale Italiano che poi abbandonera' nel 1994 dopo la svolta di Fiuggi. È uno dei fondatori di #Casapound, di cui è attualmente Segretario Nazionale, il suo atteggiamento propositivo e la sua immagine rassicurante ne fanno l'uomo ...

Ultim'ora : Simone Inzaghi fa discutere - ecco la provocazione al Milan VIDEO : Nel posticipo di serie A il Milan ha avuto ragione della Lazio, sconfiggendo la squadra allenata di Simone Inzaghi con il punteggio di 2-1 [Video]. La sconfitta non è andata giù al tecnico dei biancocelesti, il quale nelle ultime 24 ore ha rilasciato parecchie dichiarazioni polemiche, sia all’indirizzo dei rossoneri sia all’indirizzo del VAR. L’episodio clou della partita La furia di #Simone Inzaghi viene generata da un episodio che secondo ...

Simone Barbato è il nuovo naufrago dell'isola : Ecco chi è VIDEO : Simone Barbato , assieme ad Elena Morali , è il nuovo concorrente dell' Isola dei Famosi che però rimarrà nascosto agli occhi degli altri. Il suo compito? Rubare un po' di cosine al gruppo dei Peor ...

DIRETTA / Siracusa-Rende (risultato finale 0-1) streaming VIDEO e tv : Trocini sbanca il De Simone : DIRETTA Siracusa-Rende: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 22^ giornata di Serie C girone C(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 22:22:00 GMT)

Diretta / Siracusa-Rende (risultato live 0-1) streaming VIDEO e tv : Porcaro gela il De Simone : Diretta Siracusa-Rende: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 22^ giornata di Serie C girone C(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 21:11:00 GMT)

Simone Biles vittima di abusi da parte dell'ex medico della Nazionale USA VIDEO : Nel 2016 ha scritto una pagina della storia della ginnastica. Il volto sorridente di Simone Biles, 20 anni e 5 medaglie ai giochi olimpici di Rio, di cui quattro sul gradino più alto del podio, torna a spiccare sulle prime pagine ma stavolta, purtroppo, in circostanze tutt’altro che piacevoli. La pluricampionessa olimpica ha infatti condiviso la sua storia con un post nel quale si è unita alla tragicamente lunga lista di coloro che hanno subito ...