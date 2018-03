Video Gol Napoli-Roma 2-4 | Highlights e Tabellino Serie A 03-03-2018

Napoli-Roma 1-4 : poker giallorosso al San Paolo - la Juventus ringrazia - Video Gol - : Notizie sul tema Napoli-Roma in diretta tv e live streaming, dove vedere il big match di Serie A, oggi 3 marzo Probabili formazioni Napoli-Roma:

Gol Dzeko - l’attaccante della Roma non sbaglia : stacco di testa perfetto [Video] : Gol Dzeko – Primo tempo clamoroso nella gara di campionato della 27^ giornata del campionato di Serie A tra Napoli e Roma, ben altro livello rispetto alla partita delle 18 che si è conclusa sullo 0-1 grazie ad una magia di Dybala nel finale. Spettacolo tra le squadre di Sarri e Di Francesco, i padroni di casa passano subito in vantaggio con Insigne, poi reazione importante dei giallorossi che ribaltano con Under e poi con Dzeko, 1-2 e ...

Gol Insigne - che spettacolo il Napoli di Sarri : Roma subito alle corde - poi pareggio beffa [Video] : GOL Insigne – Continua il programma della 27^ giornata del campionato di Serie A, in campo Napoli e Roma. alle 18 successo della Juventus sul campo della Lazio grazie ad una magia di Dybala, rimane la brutta prestazione dei bianconeri. Inizio super nella gara di campionato per la squadra di Sarri che passa subito in vantaggio grazie ad Insigne, qualche minuto più tardi il pareggio beffa di Under, decisiva una deviazione di Mario Rui che ha ...

Highlights Lazio-Juventus 0-1 - Video sintesi e gol : magia di Dybala al 93' : ... Juve in possesso di palla Le due formazioni stanno tornando in campo, nessun cambio da entrambe le parti Highlights Lazio-Juventus 0-1, cronaca del primo tempo 45'+3- Il direttore di gara fischia la ...

Video Gol Lazio-Juventus 0-1 : Highlights e Tabellino Serie A 3-3-2018 : Risultato Finale Lazio-Juventus 0-1: Cronaca e Video Gol Dybala 27^ Giornata Serie A 3 Marzo 2018. All’Olimpico la Juventus al 92esimo minuto sconfigge la Lazio di Simone Inzaghi: decide la sfida l’uomo più atteso, che durante tutto l’arco della partita aveva fatto bene soltanto a sprazzi: stiamo parlando di Paulo Dybala. Decide il numero 10 dei bianconeri, che porta proprio a 10 le vittorie consecutive in campionato. Una ...

DIRETTA/ Lazio Juventus - risultato live 0-0 - info streaming Video e tv : annullato autogol di Lukaku : DIRETTA Lazio Juventus, info streaming video e tv: allo stadio Olimpico sfida determinate per lo scudetto e uno dei primi quattro posti.

DIRETTA/ Sambenedettese Renate (risultato finale 2-0) info streaming Video e tv : i gol nel recupero! : DIRETTA Sambendettese-Renate: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live: secondo tempo incredibile, la vittoria arriva solo nei minuti di recupero.(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 18:34:00 GMT)

Diretta/ Catania-Siracusa (risultato live 0-0) streaming Video e tv : gli etnei continuano a sciupare palle gol : Diretta Catania-Siracusa: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma allo stadio Massimino.(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 17:10:00 GMT)

Che gol si è mangiato Destro? Incredibile errore in Spal-Bologna [Video] : Il Bologna ha perso in casa della Spal un derby davvero molto strano come andamento. La gara è stata condizionata dell’espulsione iniziale di Gonzalez, ma ancor più condizionata da un clamoroso errore nel finale di Mattia Destro. Il centravanti, sul punteggio di 1-0 per la Spal, si è divorato un gol praticamente già confezionato da Orsolini, calciando fuori un pallone da mezzo metro di distanza dalla linea di porta, che andava solo spinto, ...

DIRETTA / Monopoli Casertana (risultato live 1-0) info streaming Video e tv : gol di Ferrara : DIRETTA Monopoli-Casertana: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma allo stadio Veneziani.(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 16:49:00 GMT)

DIRETTA / Spal Bologna (risultato live 1-0) info streaming Video e tv : La sblocca Grassi con un gran gol : DIRETTA Spal Bologna, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita del Mazza. grande occasione per gli estensi in chiave salvezza(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 16:04:00 GMT)

DIRETTA / Carrarese Giana Erminio (risultato live 2-1) info streaming Video e tv : gol di Tortori! : DIRETTA Carrarese-Giana Erminio: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone A in programma allo Stadio dei Marmi.(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 15:11:00 GMT)

Amarcord Ibrahimovic : i gol più belli con la maglia dell’Inter [Video] : La carriera di Zlatan Ibrahimovic è stata veramente importante, per diverse stagioni lo svedese si è confermato come uno degli attaccanti più forti del mondo. Adesso indossa la maglia del Manchester United, al termine della stagione però l’addio ai Red Devils, ancora dubbi sulla prossima destinazione. Ibrahimovic ha vinto tantissimo in Italia, in particolar modo importantissima l’esperienza con la maglia dell’Inter. Stagioni ...