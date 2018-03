Video Gol Lazio-Juventus 0-1 | Highlights e Tabellino Serie A 3-3-2018

DIRETTA/ Lazio Juventus - risultato live 0-0 - info streaming Video e tv : annullato autogol di Lukaku : DIRETTA Lazio Juventus, info streaming video e tv: allo stadio Olimpico sfida determinate per lo scudetto e uno dei primi quattro posti.

DIRETTA/ Sambenedettese Renate (risultato finale 2-0) info streaming Video e tv : i gol nel recupero! : DIRETTA Sambendettese-Renate: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live: secondo tempo incredibile, la vittoria arriva solo nei minuti di recupero.(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 18:34:00 GMT)

DIRETTA/ Lazio Juventus (risultato live 0-0) info streaming Video e tv : annullato autogol di Lukaku : DIRETTA Lazio Juventus, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Allo stadio Olimpico sfida determinate per lo scudetto e uno dei primi quattro posti(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 18:22:00 GMT)

Diretta/ Catania-Siracusa (risultato live 0-0) streaming Video e tv : gli etnei continuano a sciupare palle gol : Diretta Catania-Siracusa: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma allo stadio Massimino.(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 17:10:00 GMT)

Che gol si è mangiato Destro? Incredibile errore in Spal-Bologna [Video] : Il Bologna ha perso in casa della Spal un derby davvero molto strano come andamento. La gara è stata condizionata dell’espulsione iniziale di Gonzalez, ma ancor più condizionata da un clamoroso errore nel finale di Mattia Destro. Il centravanti, sul punteggio di 1-0 per la Spal, si è divorato un gol praticamente già confezionato da Orsolini, calciando fuori un pallone da mezzo metro di distanza dalla linea di porta, che andava solo spinto, ...

DIRETTA / Monopoli Casertana (risultato live 1-0) info streaming Video e tv : gol di Ferrara : DIRETTA Monopoli-Casertana: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma allo stadio Veneziani.(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 16:49:00 GMT)

DIRETTA / Spal Bologna (risultato live 1-0) info streaming Video e tv : La sblocca Grassi con un gran gol : DIRETTA Spal Bologna, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita del Mazza. grande occasione per gli estensi in chiave salvezza(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 16:04:00 GMT)

DIRETTA / Carrarese Giana Erminio (risultato live 2-1) info streaming Video e tv : gol di Tortori! : DIRETTA Carrarese-Giana Erminio: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone A in programma allo Stadio dei Marmi.(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 15:11:00 GMT)

Amarcord Ibrahimovic : i gol più belli con la maglia dell’Inter [Video] : La carriera di Zlatan Ibrahimovic è stata veramente importante, per diverse stagioni lo svedese si è confermato come uno degli attaccanti più forti del mondo. Adesso indossa la maglia del Manchester United, al termine della stagione però l’addio ai Red Devils, ancora dubbi sulla prossima destinazione. Ibrahimovic ha vinto tantissimo in Italia, in particolar modo importantissima l’esperienza con la maglia dell’Inter. Stagioni ...

Joan Thiele : il nuovo singolo è 'Polite' - il Videoclip registrato in live streaming via Instagram : Ad accompagnare la canozone è in arrivo un videoclip diretto da Federico Brugia girato in live streaming via Instagram dall'Apollo Milano. «Amo questa canzone perché l'ho scritta con un'amica, una ...

Gol Balotelli - SuperMario non si ferma : altra prodezza con il Nizza [Video] : Gol Balotelli – Balotelli non si ferma, l’attaccante sta disputando una stagione strepitosa ed è andato in gol anche nella gara di campionato contro il Lilla nella 28^ giornata della Ligue 1. Ultima stagione in Francia per SuperMario, sempre più vicino il ritorno in Italia dalla prossima stagione ed a parametro zero, cresce l’interesse da parte del Napoli. Balotelli nel frattempo continua a segnare senza sosta, ...

Veronica - n. 2 è il nuovo singolo dei Baustelle prima del disco : Video e testo del brano : Veronica n.2 è il nuovo singolo dei Baustelle. Il gruppo di Francesco Bianconi ha così anticipato l'uscita del secondo atto di L'amore e la violenza, con una prima parte che hanno rilasciato nel gennaio del 2018. Il brano arriva in rotazione radiofonica dal 2 marzo, con il disco atteso per il giorno 23. La nuova espressione discografica della band di Montepulciano sarà portata anche in tour a partire dal mese di aprile, con alcune delle date ...

Emma - Effetto domino è il nuovo singolo/ Video : "Il sesso raccontato al massimo della sua accezione positiva" : Effetto domino è il nuovo singolo di Emma Marrone. La cantante, dopo L'Isola, presenta al pubblico un nuovo brano del suo sesto album "Essere qui"(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 15:16:00 GMT)

Emma chitarrista nel Video di Effetto Domino - nuovo singolo da Essere qui : Il video di Effetto Domino di Emma è finalmente ufficiale. Il brano ha raggiunto la rotazione radiofonica il 2 marzo, a oltre un mese dal rilascio di Essere qui che ha già conquistato la certificazione oro. Il brano parla di sesso nel modo più disincantato possibile, nella sua accezione positiva. La protagonista del video è l'artista, che per l'occasione sfoggia la sua chitarra ma si lascia anche trascinare in una storia carnale, quella che ...