Via libera al biometano nei trasporti

Via libera dal ministero del Lavoro : arrivano gli assegni per 3.870 Lsu : Dopo un pressing continuo delle scorse settimane, è arrivata dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali la comunicazione dello sblocco dei pagamenti per l'assegno ASU ai lavoratori socialmente ...

Dalla Ue Via libera alla fusione Essilor-Luxottica : 'La Commissione europea ha approvato il progetto di concentrazione tra Essilor e Luxottica, due imprese leader del settore ottico. La Commissione ha concluso che la concentrazione non avrà un impatto ...

Luxottica-Essilor - Via libera alle nozze : Via libera dalla Commissione Europea alla fusione tra Luxottica ed Essilor . L'esecutivo comunitario ha approvato, sulla base del regolamento Ue sulle fusioni, l'aggregazione proposta tra il gruppo ...

Melegatti : Hausbrandt - bene Via libera a concordato : Treviso, 28 feb. (AdnKronos) – Hausbrandt annuncia “l’ottima notizia che si può procedere con il concordato ed ha già attivato i propri professionisti per lavorare su questa importantissima decisione da parte del Tribunale di Verona. Come già dichiarato in precedenza Hausbrandt Trieste 1892 S.p.a ha già pronta la struttura finanziaria per poter procedere con l’acquisizione di Melegatti e conferma il proprio interesse ...

Infrastutture : Via libera Cipe a progetti Mit da 106 Jonica a Malpensa : Roma, 28 feb. (AdnKronos) – Via libera del Cipe ai progetti proposti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e presentati dal ministro Graziano Delrio. Hanno avuto il parere favorevole del Comitato interministeriale alcune opere rilevanti come la 2° tratta del progetto definitivo della statale 106 Jonica in Calabria da un miliardo di euro, il progetto definitivo della Telesina con 460 milioni di euro, investimenti nel porto di ...

Infrastutture : Via libera Cipe a progetti Mit da 106 Jonica a Malpensa (2) : (AdnKronos) – Il Cipe ha approvato il progetto preliminare della tratta Statale Aurelia – Monte Romano Est della Statale 675 ‘Umbro-laziale” a completamento dell’asse Civitavecchia-Orte. Il tratto da Monte Romano a Civitavecchia rappresenta la porzione terminale dell’asse Civitavecchia-Orte completando funzionalmente il corridoio stradale Civitavecchia-Viterbo-Orte, dando ad esso la funzione di infrastruttura ...

Infrastutture : Via libera Cipe a progetti Mit da 106 Jonica a Malpensa (3) : (AdnKronos) – In totale nella seconda tratta saranno realizzati circa 10,4 chilometri di gallerie naturali e artificiali, oltre a viadotti e opere di compensazione ambientale. Il costo per questa tratta è di 1.049,6 milioni di euro. La lunghezza totale dell’intervento delle due tratte è di 37,6 chilometri e il costo complessivo è di 1.335,1 milioni di euro. I Comuni interessati dagli interventi, tutti ricadenti all’interno del ...

Infrastutture : Via libera Cipe a progetti Mit da 106 Jonica a Malpensa (4) : (AdnKronos) – Il progetto definitivo del 1° stralcio da Magenta a Vigevano è suddiviso in due tratte funzionali. La Tratta A è compresa tra la S.S. 11, in Comune di Magenta e l’interconnessione verso Abbiategrasso, in Comune di Albairate, per una lunghezza complessiva di circa 8,052 km, comprensiva della variante di Pontenuovo di Magenta. I comuni territorialmente interessati sono: Boffalora Sopra Ticino, Magenta, Robecco sul ...

Berlusconi : "Farò il nome di Tajani quando darà Via libera" : Sono orgoglioso del lavoro che sta facendo Gattuso; ha dato alla squadra lo spirito giusto, quello spirito con cui siamo riusciti a vincere in tutto il mondo '.

Berlusconi : Farò il nome di Tajani quando darà Via libera : Si torna a parlare dell'ipotesi di Antonio Tajani e a farlo è Silvio Berlusconi, che in un'intervista a "6 su Radio 1" dice di essere "vincolato per l'altissima carica che ricopre" che dunque farà "il suo nome soltanto quando lui darà l'autorizzazione".Possibile candidato primo ministro? "Possono tutti capire che sarebbe un candidato eccellente - dice Berlusconi ...

Germania - la Cdu ha dato il Via libera alla Grosse Koalition : È arrivato oggi il primo semaforo verde, con l'approvazione della "Grosse Koalition" da parte della Cdu. Il nuovo governo di grande coalizione in Germania è sempre più vicino e deve ora attendere soltanto il risultato di un referendum tra gli iscritti del Spd.Arriverà la prossima domenica il risultato della consultazione, dopo che in un congresso straordinario a Berlino del partito di Angela Merkel è arrivato il via libera ...