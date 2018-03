Venezia | 300 lavoratori dell’azienda di trasporto in permesso elettorale “Ritardi o

ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 marzo 2018) Non succede solo a Roma, dove almeno 1.000 dipendenti di Atac e Ama mancheranno dal lavoro per fare i rappresentanti di lista o i presidenti di seggio. Anche ae terraferma sono previsti disservizi nei trasporti pubblici a causa dei troppi dipendenti impegnati ai seggi come scrutatori o rappresentanti di lista. Sono oltre 300 idiActv che hanno chiesto ilper seguire le elezioni. Queste assenze contemporanee hanno costretto l’azienda a ridurre i collegamenti, comunicando che “sabato 3, domenica 4 e lunedì 5 marzo, a seguito dell’assenza dal servizio di numerosi dipendenti i servizi dipubblico locale automobilistico, tranviario e di navigazione Avm/Actv potrebbero subire ritardi, modifiche o cancellazioni“. In particolare nelle tre giornale la linea 2 tra Piazzale Roma e Rialto sarà sospesa e fatta con orario ...