Valanghe in Lombardia | si innalza il rischio | pericolo “marcato-grado 3”

Maltempo - forte nevicata in Lombardia | Pericolo Valanghe sulle Alpi - a Mantova muore un clochard : Maltempo , forte nevicata in Lombardia | Pericolo valanghe sulle Alpi , a Mantova muore un clochard Dopo una breve pausa ancora forti nevicate sul capoluogo lombardo. Stroncato dal freddo a Mantova un senzatetto 52enne. Pericolo valanghe sulle Alpi Continua a leggere

Lombardia - rischio Valanghe 3 su scala 5 : 3.04 Temperature in parziale rialzo, dopo giorni di gelo siberiano, insieme a abbondanti nevicate delle ultime 36 ore sull'arco alpino lombardo, accrescono il pericolo valanghe innescate da "nuovi e fragili lastroni da vento". L'indice del pericolo sale a "3 marcato" su una scala Ue di 5. "In generale -si legge nel bollettino del Centro regionale nivometeo dell'Arpa Lombardia sono possibili distacchi di piccole e medie valanghe su alcuni pendii ...

Allerta meteo Lombardia : rischio Valanghe in Valtellina : La sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia , la cui attività è coordinata dall’assessore alla Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione, sulla base delle previsioni meteo rologiche emesse dal Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia , ha confermato la moderata criticità (codice arancione), per rischio valanghe nelle zone 12 (Retiche occidentali, province di Como e Sondrio), 13 (Retiche ...

Pericolo Valanghe : allerta in Lombardia - chiusa strada per Cervinia - : Neve, forti venti e rischi di slavine: si segnalano disagi e tratti interrotti in Lombardia , Piemonte, Valle d'Aosta e Alto Adige

In Lombardia codice arancione per rischio Valanghe : Roma, 21 gen. (askanews) codice di allerta arancione in Lombardia per rischio valanghe. La Sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia, la cui attività è coordinata dall'assessore ...