Vaccini | Burioni | chiamati in causa per attrarre voti parte peggiore Paese

Vaccini : virologi e Burioni su convegno biologi - no a dibattito anti-scienza. : ... ma con la forza di nuovi dati ottenuti con rigorosa sperimentazione e non con le semplici opinioni, anche di chi, in passato, ha professato scienza. È deplorevole che un Ordine professionale, che ...

scazzo sui Vaccini tra il medico pro-vax - roberto burioni - e l'ex iena dino giarrusso - Cronache : Poi allega lo screen-shot di un commento di dino giarrusso: 'Nella foto, una lungimirante dichiarazione pro-scienza di dino giarrusso, candidato M5S nel collegio Lazio 1-10 Roma/ Quartiere ...

Vaccini - Burioni : Roma salva i bimbi dalla leucemia e poi li mette a rischio : “A Roma viene utilizzata per la prima volta una terapia rivoluzionaria contro la leucemia infantile. Quella leucemia che una volta era una condanna a morte oggi viene guarita nel 90% dei casi. A Roma – la stessa città – il sindaco Raggi vuole fare ammettere all’asilo i bambini non vaccinati, che possono contrarre il morbillo e trasmetterlo ai piccoli guariti dalla leucemia (che non possono essere vaccinati), provocandone ...

Vaccini : Burioni - non mi candido - faccio già politica. : ... o che chi racconta la bugia del legame tra questo vaccino e l'autismo non dovrebbe avere spazio nei programmi televisivi e sui giornali non sto parlando più di scienza: parlo di politica". "Spero di ...

Vaccini : Burioni - non mi candido - faccio già politica : ... o che chi racconta la bugia del legame tra questo vaccino e l'autismo non dovrebbe avere spazio nei programmi televisivi e sui giornali non sto parlando più di scienza: parlo di politica". "Spero di ...

Vaccini - Burioni sfida Salvini dopo l'uscita del leghista sui 10 obbligatori : "Abbiamo un nuovo immunologo" : L'attacco del medico del San Raffaele su Facebook: "Parli dei postriboli che fa meno danni". Il leader del Carroccio ha detto: "Quattro erano utili, ora sono...

Salvini e Di Maio contro l’obbligo dei Vaccini : la risposta di Burioni è inequivocabile : Politica e sanità, due buoni alleati o un connubio pericoloso? Le campagne elettorali sono ormai nel clou e tante sono le promesse. Dal Job Act passando per l’immigrazione, è adesso la volta della sanità. Matteo Salvini prima e Luigi Di Maio dopo si scagliano contro la recente riforma Lorenzin che ha introdotto l’obbligo di vaccini. Immediata la risposta politica e scientifica. Il virologo pesarese Roberto Burioni, docente ...

Matteo Renzi - il faccia a faccia con Burioni : 'Candidati col Pd' - il prof dei Vaccini lo gela : Il professore che combatte da mesi contro gli anti-vaccini non sarebbe ancora convinto fino in fondo di provare l'avventura politica. Burioni ha partecipato all'assemblea dei circoli Pd di Milano, la ...