Usa | Trump conferma i dazi e minaccia Ue | ' Tasse sulle auto europee'

Usa : Calenda su scelta Trump su dazi - Ue deve avere reazione misurata : Roma, 3 mar. (AdnKronos) – “La scelta di Trump di non escludere dai dazi l’Ue rischia di avere serie conseguenze che vanno ben oltre quelle economiche. Un’altra frattura in un Occidente già diviso e indebolito. L’Ue deve avere reazione misurata per non innescare una guerra commerciale”. Così in un tweet il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda dopo che il presidente Usa, Donald Trump avrebbe ...

Donald Trump rilancia e sfida ancora l'Europa sui dazi : "Pronti a mettere una tassa sulle auto europee vendute negli Usa" : Donald Trump minaccia una tassa sulle auto europee vendute negli Stati Uniti. "Se l'Unione europea vuole ulteriormente aumentare le sue già massicce tariffe e barriere commerciali verso le imprese americane, noi applicheremo semplicemente una tassa sulle automobili che continuano a riversare negli Stati Uniti", scrive il presidente americano su Twitter, replicando così ai vertici europei che hanno criticato la sua proposta sui ...

Ue valuta dazi su import Usa in risposta al piano di Trump : L'Unione europea sta valutando l'applicazione di tariffe doganali del 25% su circa 3,5 miliardi di dollari di importazioni dagli Stati Uniti se il presidente statunitense Trump andrà avanti con il suo ...

Commercio - Trump annuncia dazi sull’import e la Ue studia ritorsioni. Fmi : “Danneggerà anche l’economia Usa” : “Le restrizioni sulle importazioni annunciate dal presidente Usa causeranno probabilmente danni non solo al di fuori dagli Stati Uniti ma anche all’economia statunitense, inclusi il suo settore manifatturiero e quello delle costruzioni“. Parola del Fondo Monetario Internazionale, che ha commentato così l’intenzione dichiarata da Donald Trump – che del resto l’aveva promesso anche in campagna elettorale – ...

Dazi Usa - Juncker vs Trump : 'Colpiremo Harley-Davidson - Bourbon e Levi's' : La Commissione europea si prepara a colpire i prodotti americani come rappresaglia ai Dazi sull'acciaio e alluminio annunciati dall'amministrazione Trump. Le contromisure saranno discusse mercoledì - ...

Governo Usa spaccato sui dazi : chi sono i falchi e le colombe di Trump : Alla fine Donald Trump ha deciso di andare avanti, annunciando che la stretta sulle importazioni di acciaio ed alluminio ci sarà. E pazienza se tra i suoi più stretti collaboratori non tutti sono d'accordo. A partire dal consigliere economico Gary Cohn, una delle figure di più alto profilo del suo staff. Ecco i principali protagonisti del confronto ...

L'ESA risponde a Trump : "videogiochi violenti? Gli stessi titoli sono giocati in tutto il mondo. Il problema armi da fuoco è soprattutto degli Usa" : Come vi abbiamo raccontato solo alcune ore fa, a quanto pare il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, incontrerà dei membri dell'industria videoludica per parlare dei videogiochi violenti e del possibile impatto che questi contenuti possono avere sui giovani.L'ESA (Entertainment Software Association), l'associazione di categoria che rappresenta il grosso dell'industria videoludica americana, a quanto pare non ha ricevuto alcun invito da ...

Usa - Trump imporrà dazi del 25% sull’acciaio e del 10% sull’alluminio : NEW YORK - Donald Trump ha annunciato che la prossima settimana approverà dazi per proteggere l’industria siderurgica americana, nonostante il rischio di scatenare guerre commerciali...

Putin e il super-missile 'invulnerabile'. Casa Bianca : manterremo il primato - Trump difenderà Usa : Il presidente russo: "Avevamo detto che avremmo risposto ai loro sistemi antimissili". La replica di Washington: Putin viola gli impegni presi nei trattati

Usa - Trump imporrà dazi del 25% sull'acciaio e del 10% sull'alluminio : NEW YORK - Donald Trump ha annunciato che la prossima settimana approverà dazi per proteggere l'industria siderurgica americana, nonostante il rischio di scatenare guerre commerciali globali. E ha ...

Melania Trump e il visto per gli 'Einstein' : i dubbi dei media Usa : ... Melania Trump, ottenne nel 2001 il permesso di residenza permanente negli Stati Uniti grazie al programma di élite EB-1, che garantisce un visto a persone con 'straordinarie capacità' nella scienza ...

Melania Trump e il visto per gli "Einstein" : i dubbi dei media Usa : ... Melania Trump, ottenne nel 2001 il permesso di residenza permanente negli Stati Uniti grazie al programma di élite EB-1, che garantisce un visto a persone con "straordinarie capacità" nella scienza ...

Usa - Trump a sorpresa sulla lobby delle armi : 'Legge bipartisan'. Walmart vieta la vendita agli under 21 : Dopo la sparatoria del 14 febbraio alla Parkland High School in Florida, dove sono morte 17 persone, l'azienda ha rivisto la sua politica in questo settore e ha 'deciso di alzare il limite di età per ...

Usa - Trump a sorpresa sulla lobby delle armi : 'Legge bipartisan'. Walmart vieta la vendita agli under 21 : Dopo la sparatoria del 14 febbraio alla Parkland High School in Florida, dove sono morte 17 persone, l'azienda ha rivisto la sua politica in questo settore e ha 'deciso di alzare il limite di età per ...