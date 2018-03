Usa | ciclone sulla costa orientale | un milione al buio

Usa - ciclone bomba : 5 morti e migliaia di voli cancellati : Sono almeno cinque le persone - tra cui due bambini - che hanno perso la vita per i danni provocati dal ciclone bomba che si è abbattuto sulla costa orientale degli Stati Uniti. Un undicenne è stato ucciso da un albero caduto sulla sua casa a Putnam Valley, nello stato di New York, e l'altra giovane vittima, un bimbo di 6 anni, ha perso la vita nello stesso modo a Chester, in Virginia. Oltre 1,6 milioni di persone sono rimaste senza ...

Usa - “Bombogenesis” : ecco cosa significa il termine “ciclone bomba” in meteorologia : In riferimento al ciclone di gelo e neve che ha colpito gli Stati Uniti nei primi giorni del 2018, si è spesso sentito parlare di bombogenesis. La bombogenesis, o ciclogenesi in italiano, è un termine diffuso tra i meteorologi e indica un ciclone di media latitudine che si intensifica rapidamente, in cui la pressione si abbassa almeno di 24 millibar per 24 ore. Un millibar misura la pressione atmosferica. Questo può succedere quando una massa ...

Ciclone bomba - neve e freddo polare da New York a Boston. Voli cancellati e disagi sulla costa orientale Usa : Riprenderanno oggi alle 7:00 del mattino (le 13:00 in Italia) i Voli all’aeroporto internazionale JFK di New York, sospesi ieri a causa dei forti venti e delle condizioni di gelo causate da quello che è stato definito il Ciclone bomba, la tempesta che si è abbattuta nelle ultime ore sulla costa orientale degli Stati Uniti. La sospensione dei Voli all’aeroporto La Guardia è stata frattanto revocata, ma le autorità suggeriscono ai passeggeri di ...

Ciclone bomba sugli Usa - 6 morti. New York spettrale - previsti altri due giorni di gelo - vento e neve : Riaperto l'aeroporto internazionale Jfk chiuso ieri a causa del gelo e del forte vento. E quattro persone sono decedute in Carolina a causa del ghiaccio che ha provocato centinaia di incidenti. Intanto, la neve ha cominciato a cadere copiosa anche nel Nord-Est

Usa - la tempesta Ciclone Bomba : fa più freddo che su Marte : Ondata di gelo record: allarme per la tempesta in 13 stati. 70mila persone senza elettricità, a New York scuole chiuse. Temperature a -37 gradi nel New Hampshire. In Massachusetts squali morti per il gelo