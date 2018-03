Usa | arrestato studente 19enne che ha ucciso i suoi genitori nel campus dell’università

Usa - trovato su un treno e arrestato il 19enne che ha ucciso i genitori all’università : Usa, trovato su un treno e arrestato il 19enne che ha ucciso i genitori all’università La polizia ha arrestato James Eric Davis Jr., studente della Central Michigan University, che ieri ha ucciso i genitori che erano andati a prenderlo per le vacanze di primavera. Il diciannovenne è stato arrestato senza incidenti.Continua a leggere La polizia […]

Usa - minacciava strage : arrestato 16enne : 01.55 La polizia della contea di Broward, in Florida, ha arrestato uno studente di 16 anni per aver minacciato di uccidere i suoi compagni di scuola con una "pipe bomb",ordigno rudimentale formato da un tubo metallico imbottito di esplosivo. Ha lanciato la sua minaccia su una chat Gli artificieri hanno trovato in casa del 16enne, oltre all'ordigno, diverse armi e un giubbotto antiproiettile. Due settimane fa,al liceo Parkland,sempre in ...

Trieste - arrestato il presidente di una comunità per minori : è accUsato di molestie sui ragazzini : E' accusato di aver maltrattato i minorenni ospiti della comunità, con alcuni dei quali avrebbe anche tentato approcci sessuali. Ed è accusato, inoltre, di aver imposto, in alcuni casi, che venissero ...

RagUsa - molestie e minacce alla ex compagna : arrestato stalker : molestie minacce e danneggiamenti alla ex compagna. Ennesimo stalker arrestato dalla Polizia di Stato di Ragusa.

Caserta - sacerdote di 42 anni arrestato per violenza sessuale. L’accUsa : “Medievali e brutali riti esorcisti” : Un sacerdote del Casertano di 42 anni, è stato arrestato con L’accusa di aver compiuto “medievali e brutali riti esorcisti” su numerose donne, tra cui una minore e una giovane, le cui modalità – secondo la Procura di Santa Maria Capua Vetere – hanno concretizzato la realizzazione della violenza sessuale aggravata. Ai domiciliari sono finite altre tre persone, due delle quali sono genitori della minore vittima e un ...

RagUsa - 37enne arrestato con 42 chili di marijuana : La Polizia di Stato arresta corriere con 42.7 kg di marijuana. Fugge all’alt della Polizia Stradale, prima in auto e poi a piedi a Chiaramonte Gulfi

RagUsa - imprenditore (e consigliere comunale vicino al Pd) appende ad una trave e picchia un suo operaio : arrestato : Un romeno che lavora in un’azienda agricola di Vittoria, nel Ragusano, si appropria di una bombola di gas per riscaldarsi e il titolare, dopo averlo colto sul fatto, lo malmena, lo chiude in un garage, gli lega mani e piedi, lo appende ad una trave e lo prende a bastonate procurandogli diverse fratture. È l’incubo vissuto da un operaio romeno per mano del suo datore di lavoro, il consigliere comunale vicino al Pd Rosario Dezio, che ora si trova ...

RagUsa - nigeriano richiedente asilo arrestato per spaccio : La Polizia di Stato arresta nigeriano richiedente asilo per spaccio di hashish al centro di Via Criscione Lupis a Ragusa dove era ospite.

Usa - minaccia strage su web : arrestato : 0.33 Un 13enne del Missouri è stato arrestato con l'accusa di aver minacciato una sparatoria in una scuola con un fucile AK-47. Il ragazzo è apparso in un video pubblicato su un socialmedia, secondo quanto riferisce la stampa locale. La Polizia di Republic (la città del Missouri dove il ragazzo è stato arrestato) fa sapere di aver sequestrato armi e altre prove dalla casa dove il ragazzo viveva. L'arresto avviene a pochi giorni dalla strage ...

RagUsa : rubava dalle auto in sosta - arrestato Gaetano Catania : Ragusa - Girava per le strade di Ragusa alla ricerca di autovetture in sosta che mostravano delle borse o oggetti di valore al suo interno. Trovato l'obiettivo metteva in atto la sua strategia per ...

