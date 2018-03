Università fuori dal bando per la ricerca Il Rina | «Facciamo fronte comune»

Tasse universitarie - ricorso degli studenti contro la Statale di Milano : “Il bilancio di previsione è fuorilegge” : “Agli studenti dell’università Statale di Milano vengono richiesti oltre 34,1 milioni in più rispetto al tetto imposto dalla legge”. Questa l’accusa dell’Unione degli Universitari che ha appena depositato un ricorso al Tar contro le Tasse definite “ fuorilegge” dell’ateneo milanese. Così come aveva fatto a Pavia, dove due anni fa il Consiglio di Stato ha condannato l’Università a rimborsare agli studenti 1,7 milioni di euro di Tasse universitarie ...

Università : rettore Catania - via tasse? Rischio meno servizi e aumento fuoricorso (2) : (AdnKronos) - "Nell'ultimo anno - spiega il rettore - abbiamo adottato questo sistema che funziona bene e incentiva i ragazzi perché a partire dal secondo anno si valuta non solo il reddito familiare ma anche il rendimento degli studenti". Al contrario abolire le tasse universitarie per Basile signi