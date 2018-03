Una moneta da 2 Sterline | in titanio azzurro | 2018 | per il Territorio Antartico

Draghi : crescita «robusta» nell’Eurozona - ma ci vuole ancora Una politica monetaria accomodante : Secondo il presidente della Banca centrale europea l’inflazione è ancora lontana dagli obiettivi dell’istituto...

La "Rana gialla" delle Figi - su Una moneta da 1 dollaro locale. Coniata dalla Pobjoy Mint - Tadworth - Gran Bretagna - è in titanio ed in ... : Fonte immagine CoinWeek Gialla essendo, spesso, la rana, e giallo essendo, talvolta, il metallo titanio, nei diversi momenti, in cui esso viene monetato, si sono voluti unire questi due elementi, in ...

Il monitoraggio dell’aria diventa ‘tascabile’ : un sensore grande quanto Una moneta e una centralina come una scatola di biscotti : Uno strumento per rilevare la presenza di benzene nell’aria anche a bassissime concentrazioni, con un sensore grande quanto una moneta da due euro, che funziona con pochissima energia e occupa complessivamente lo spazio di una scatola di biscotti. È il frutto di 15 anni di ricerche dell’Istituto per la Microelettronica e i Microsistemi (IMM) del CNR di Bologna svolte in collaborazione con il consorzio Proambiente, che fa parte della Rete Alta ...

Giorgia Meloni : 'L'euro è Una moneta sbagliata - potrebbe crollare. Ci vuole un piano B' : 'L' euro è una moneta sbagliata, potrebbe esplodere '. La rivelazione bomba è di Giorgia Meloni che in diretta da Myrta Merlino a L'aria che tira su La7 ha spiegato che 'le grande banche d'affari ...

Cairo Montenotte - incontrodal titolo : "Euro non era Una moneta" : 'Euro non era una moneta,nella famiglia dei Peluzzi:era il primogenito, genio eclettico,"fratello dimenticato"Conferenza a Cairo M. venerdì sera a Palazzo di Città' Non solo Eso, ma un po' tutti nella ...

Bitcoin - ecco perché non è Una moneta. Il vero valore? La blockchain : Le caratteristiche di ciò che è storicamente considerato valuta (da unità di conto a sistema di pagamento) non sono per gli esperti riscontrabili nella divisa elettronica. La quale, invece, consente l’interscambiabilità degli oggetti...