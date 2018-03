Una lezione agli allievi di cent' anni più giovani

ilgiornale

(Di sabato 3 marzo 2018) Come si fa dipingere? «Beh, prima si scelgono i colori. Si prepara la tela o la carta, e poi si decide se usare il pennello, o il rullo. O le dita magari». E poi? «Si inventa». Come la nuvoletta del pensiero nei fumetti? «Qualcosa del genere». Ma chi è un artista? «Uno che cerca di fare una cosa strana, che non è mai stata fatta prima».Una vita passata a dire cose strane che non erano mai state dette prima, Gillo Dorfles - impeccabilmente démodé, come tutte le persone davvero eleganti, camicia a quadretti, cravatta regimental, giacca jacquard, pantaloni beige e naso imponente - ieri mattina ha fatto la cosa più strana di tutte, che non aveva mai fatto. E, come succede in casi simili, gli è riuscita benissimo. Ha tenuto, invitato dalla Scuola Materna di via Bezzecca a Milano, unasull'arte. Ai ...