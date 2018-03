Un voto senza scontri diretti. Dove corrono i leader dei partiti : Niente sfide dirette tra big in questa tornata elettorale per eleggere il nuovo Parlamento. Tantomeno nelle urne ci sarà un duello all'ultimo sangue tra i leader di partito, così come non si è svolto in tutta la campagna elettorale nessun faccia a faccia televisivo tra i candidati premier in pectore. Matteo Renzi, Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Luigi Di Maio e Pietro Grasso sono tutti candidati ...

Un voto senza scontro diretti. Dove corrono i leader dei partiti : Niente sfide dirette tra big in questa tornata elettorale per eleggere il nuovo Parlamento. Tantomeno nelle urne ci sarà un duello all'ultimo sangue tra i leader di partito, così come non si è svolto in tutta la campagna elettorale nessun faccia a faccia televisivo tra i candidati premier in pectore. Matteo Renzi, Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Luigi Di Maio e Pietro Grasso sono tutti candidati ...

Al voto senza idee. Così gli italiani rischiano di perdere la bussola : ... , il Parlamento ha votato varie riforme che hanno interessato il mondo del lavoro come il Jobs Act e una legislazione sul fine vita e sulle unioni omosessuali nel campo dei diritti civili. Non hanno ...

Al voto senza confronti tv né piazze : così si chiude la campagna elettorale : Elezioni 2018, gli ultimi appuntamenti di una campagna elettorale arrivata stancamente al rush finale evidenziano un orientamento generale molto deciso: evitare gli appuntamenti finali in piazza per evitare di...

Maltempo e voto - Roma senza scuole per 9 giorni? "Chiuse anche domani" E giovedì è prevista un'altra nevicata : Tra neve ed elezioni c'è il rischio che le scuole di Roma che ospitano seggi elettorali restino chiuse per ben nove giorni. Il già lungo week end che tanti studenti stanno...

«Un Paese senza leader» Cosa accadrà dopo il voto? Il direttore Fontana ne discute con Tajani e Veltroni Diretta : Il direttore del «Corriere» Luciano Fontana presenta a Roma il suo libro. Ospite anche Enrico Mentana, modera Pierluigi Battista

«Un Paese senza leader» Cosa accadrà dopo il voto? Il direttore Fontana ne discute con Tajani e Veltroni Diretta : Il direttore del «Corriere» Luciano Fontana presenta a Roma il suo libro. Ospite anche Enrico Mentana, modera Pierluigi Battista

«Vorrei ma non voto». Le speranze (politiche) degli italiani senza cittadinanza : Il prossimo 4 marzo, quasi un milione di giovani italiani di seconda generazione non potranno esprimere il proprio voto. Sono i ragazzi e le ragazze senza cittadinanza: spesso arrivati in Italia da piccolissimi, conoscono perfettamente la lingua e la storia del Paese in cui sono diventati adulti, ma dove sono ancora considerati «stranieri». Come nel caso di Xavier, che vive a Como ed è tra i fondatori dell’associazione italiani senza ...

Elezioni : Meloni - senza maggioranza governo ‘settimanale’ e al voto : Roma, 26 feb. (AdnKronos) – ‘L’ultima volta che ci hanno detto il governo Gentiloni per fare la legge elettorale, ce lo siamo tenuto per più di un anno, per fare cose che c’entravano poco con la legge elettorale e fare la legge elettorale in scadenza di legislatura in tre giorni. Basta un governo settimanale: ci vuole una settimana per fare una legge elettorale, si metta chi si vuole, ma sette giorni per fare la legge ...

Gentiloni conquista la platea Pd ed incassa il sostegno di Veltroni : 'senza vincitori si torna al voto' : 'Berlusconi è l'avversario da battere e se il 4 marzo non vince nessuno si torni a votare dopo aver cambiato la legge elettorale' ha detto Veltroni - "Berlusconi è l'avversario da battere e se il 4 ...

Veltroni con Gentiloni : 'Senza maggioranza - serve legge elettorale e ritorno al voto' : 'Gli italiani vogliono che lo loro sicurezza sia seguita da Marco Minniti o da Salvini? E l'economia da Padoan o da Di Battista? Io sono fiducioso su quello che faranno i nostri concittadini, ma ...

Elezioni 2018 - Veltroni : senza maggioranza chiara nuova legge e voto - : Il premier: "Non è il tempo delle ripicche, c'è una sfida tra due visioni del mondo diverse". SPECIALE " TEST ELETTORALE

Veltroni : Senza governo - nuova legge elettorale e poi voto : Per Veltroni il nemico è sempre Berlusconi, per Gentiloni il Pd è l’unico argine al populismo. Dal teatro Eliseo il premier e il fondatore del Partito democratico lanciano “le idee della sinistra di governo”.Un appuntamento che non ha previsto la preSenza del segretario Matteo Renzi, impegnato a parlare a Torino dal palco del Lingotto, lo stesso da cui Walter Veltroni, 11 anni fa, diede vita al Pd. Ora, invece, ...

Cambogia - voto senza partiti opposizione : 6.57 Urne aperte, in Cambogia, per una elezione dall'esito scontato:il partito al potere si è assicurato una vittoria per il rinnovo del Senato dopo aver eliminato l'unico partito di opposizione. Le elezioni del Senato, che in Cambogia ha un peso politico limitato,di mera ratifica delle leggi, rappresentano tuttavia un test per le elezioni per l'Assemblea nazionale in programma per il prossimo luglio.Esito scontato anche per quelle, dunque, ...