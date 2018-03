"Un teatrino mai visto" : perché la stampa estera boccia la campagna elettorale : Un Paese che non riesce a fare i conti con il proprio passato e a conquistare credibilità: l'istantanea desolante dell'Italia vista da oltre frontiera, così come emerge dalle parole dei corrispondenti dei giornali internazionali più importanti, intervistati dall'AGI ormai a chiusura della campagna elettorale. I corrispondenti non risparmiano commenti molto negativi, sottolineando di ...