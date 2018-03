Un sabato da fuochi d' artificio Romane arbitre dello scudetto

ilgiornale

: Limone Music & Fun: sabato 3 marzo spettacoli, fiaccolata e fuochi d'artificio sulla neve - IdeawebTV : Limone Music & Fun: sabato 3 marzo spettacoli, fiaccolata e fuochi d'artificio sulla neve - fuochi_fatui : RT @willy_signori: La Lazio parte in campo aperto ed è lanciata per segnare il gol qualificazione. Rocchi se ne infischia, fischia la fine… - francescapiera3 : => LETIZIA FUOCHI adesso! sabato 24 febbraio . FIRENZE . Chiasso Perduto (via de’ Coverelli) live performance in oc… -

(Di sabato 3 marzo 2018) Undad'. Con le squadre, ma anche del proprio destino che in caso di lieto fine a maggio sarà sinonimo di Champions (Milan e Inter pemettendo). Di sicuro sarà il succoso antipasto di un weekend che, andando a braccetto con le elezioni, lascerà il segno sul Parlamento del calcio.Sullo scranno più alto siede il Napoli di Sarri che viaggia a ritmi forsennati da 15 mesi e che - complice il rinvio di Juventus-Atalanta - ha scavato un piccolo solco tra sè e i bianconeri di Allegri. Che non nascondendo un certo disappunto e allargando le braccia, ha detto una verità inconfutabile: «Noi stiamo facendo una grande stagione, lo scorso anno avevamo già un discreto vantaggio in campionato, in questo stiamo assistendo al cammino eccezionale del Napoli».L'assunto è quindi il seguente: la Juve, in un turnover quasi ...