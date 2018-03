“Tutto in segreto per depistare fan e giornalisti” Cecilia e Ignazio | lo scoop La loro

caffeinamagazine

: RT @Mistress_Godiva: Dare molto, dar moltissimo, ma non dar mai tutto, ecco il segreto più prezioso della donna per essere lungamente amata… - mcsubb : RT @Mistress_Godiva: Dare molto, dar moltissimo, ma non dar mai tutto, ecco il segreto più prezioso della donna per essere lungamente amata… - Ezio592702 : @CasaPoundItalia è cosi ovvio quello che dice,il segreto è tutto li,Sovranità - nikosdoulos1 : RT @Mistress_Godiva: Dare molto, dar moltissimo, ma non dar mai tutto, ecco il segreto più prezioso della donna per essere lungamente amata… -

(Di sabato 3 marzo 2018) Questo, signori, sì che è uno. Dimenticate le voci del ritorno di fiamma con Francesco Monte dopo il ritiro di lui all’Isola dei Famosi per il cosiddetto canna-gate; dimenticate le ultime dichiarazioni di entrambi del tipo “è troppo presto” e “siamo ancora giovani”:Rodriguez eMoser fanno sul serio. Almeno così sostiene il settimanale Vero, che ha raccolto la testimonianza di una coppia di amici molto vicina agli ex concorrenti del Grande Fratello Vip. Forse Chechu e Nacho volevano fare le cose di nascosto, mantenere ilfino all’ultimo e poi sorprendere fan e media? Beh, se l’intento era questo (e se la spifferata della rivista di cronaca rosa fosse azzeccata), allora il tentativo è fallito miseramente. Succederà prima della fine del 2018, scrive Vero, e i preparativi sono già iniziati. No, non c’è ...